A sus 73 años, y después de una trayectoria impecable como militar, el ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Fulgencio Coll Bucher, decidió dar un paso al frente, entrar en política y abanderar a Vox en las últimas elecciones municipales al Ayuntamiento de Palma en 2019, donde este partido logró cuatro concejales. Trascurrido ya el ecuador de la legislatura, Coll analiza desde la oposición la actualidad política local, autonómica y nacional, y considera que los motivos que le hicieron ponerse al frente de Vox en Palma hace dos años están más vigentes hoy que nunca.

Pregunta: Venimos de un pasado fin de semana complicado, con los fugados del avión que aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Palma. ¿Cómo se explica lo sucedido?

Respuesta.- La explicación es muy sencilla. Efecto llamada del señor Sánchez y de la señora Armengol. Si usted a la gente que viene aquí ilegalmente, infringiendo toda normativa, la pone en un hotel de cuatro estrellas, le da dinero y la reenvía hacia Europa, lógicamente, es una invitación a que ocurran actos, tan descabellados para nosotros, como el que hemos vivido y que pone en una situación de pésima imagen al Gobierno de España. Imagínese si llega a pasar esto en pleno agosto, los efectos que habría tenido para todo el espacio aéreo de España y Europa. Y póngase en la peor situación: que en ese avión viene un comando terrorista a hacer una masacre, desembarcan en el aeropuerto, hacen lo que les da la gana y luego ocurre lo que ocurre. Hay que decirle al Gobierno de España y también a Europa que son cómplices de esta inmigración ilegal que se debe detener. Y la solución es, lógicamente, deportar a aquella gente que entra ilegalmente.

P.- ¿Por qué cree que la delegada del Gobierno desde el minuto uno dijo que no tenía datos de que fuera una operación orquestada?

R.- Eso es habitual en el Gobierno de la Nación y en el Govern balear, negar la mayor. Lo que tiene que hacer una delegada del Gobierno es responder con información y, si no tiene, decir no tengo información. Pero empezar a decir que parece, que no parece. Ha sido un acto totalmente sorprendente, increíble, que se escapen corriendo. Hubo una falta de reacción inmediata. De eso, no es culpable ni la Guardia Civil, ni el Cuerpo Nacional de Policía, que actuaron de una manera eficiente, enseguida que pudieron. Es un problema de protocolos y se tendría que haber reaccionado inmediatamente ante una situación que da una imagen penosa del aeropuerto, de AENA y de la delegada del Gobierno.

P.- Este año en Baleares se están batiendo cifras de récord de llegada de inmigrantes, con más de 2.000 entradas. ¿Es algo puntual o no?

R.- No, es una vía de entrada. Como aquí los recibimos tan bien en un hotel y no los tratamos como lo que son, gente que ha infringido la ley. Ahora mismo, hay una vía de entrada canaria y hay una nueva que es Baleares, y esto se tiene que cortar. Vox es el único partido que está advirtiendo sobre la vulnerabilidad, el peligro y la ruina económica y de seguridad que este fenómeno va a traer a España.

P.- ¿Qué medidas habría que poner en marcha para frenar esta situación?

R.- En primer lugar, aplicar la Ley de Extranjería. Una política firme y no ser cómplice. Terminar con las mafias que se enriquecen, que se aprovechan. La gente que viene aquí, viene porque sabe que le van a dar cosas. Es en sus países de origen donde hay que actuar. Ahora mismo estamos en el límite. España tiene un problema en Canarias, terrible, terrible. Si usted pasea por Las Palmas verá una población a la que le da miedo ir por la calle.

P.- ¿Por qué Armengol les acusa de xenofobia cuando hablan de inmigración?

R.- Porque no tiene respuestas claras. Lo que hace la señora Armengol, lo que hace el señor Sánchez, cuando alguien le plantea un problema, contestan que sí fascistas o no sé qué. No, no, oiga usted. Vox es un partido totalmente democrático, es súper democrático, que respeta la Constitución, cosa que no hacen ni el señor Sánchez, ni la señora Armengol. Y cuando no tienen una respuesta inteligente, enseguida descalifican. Calificaron de extrema derecha a Albert Rivera, a Rajoy o a Casado. No solamente el Gobierno, sino algunos medios, que no nos dan el juego democrático que merece Vox y nos tratan de una manera que la gente ya no se lo cree. ¿Racismo? Ninguno. ¿Cuál es el comportamiento que tiene la señora Armengol con las tmenores tuteladas violadas, que no ha hecho nada, ni lo investiga? Y tiene que ir el caso a Europa para que se investigue, de qué va la señora Armengol.

P.- ¿Por qué cree que se esconde Armengol del debate sobre el caso de las menores explotadas sexualmente?

R.- Porque esta extrema izquierda, o esta izquierda que pacta con los separatistas y golpistas catalanes, con los terroristas o hijos herederos del terrorismo vasco, pues siempre busca excusas. Todo lo justifican en que somos la izquierda y, como la izquierda está en posesión de la verdad, todo lo que venga de otro, hay que descalificarlo. Se escudan en eso para tapar su incompetencia. Si a usted en un debate, en vez de contestarle a lo que pregunta, le atacan, esto quiere decir que son extremistas, y en segundo lugar, que no tienen respuestas a las preguntas que usted hace.

P.- ¿El castellano está en riesgo en Baleares ahora mismo?

R.- Está castigado, limitado, prohibido. Esto es una locura. En riesgo no estará porque el castellano es muy fuerte. Sí está en riesgo el futuro de todos estos jóvenes que sólo estudian en catalán y luego se encontrarán con el problema cuando salgan de la isla y tengan que irse por el mundo. Habrán perdido el dominio de un idioma maravilloso. Esto es una limitación brutal para el futuro de los jóvenes. Es un desprecio absoluto a más del 50% de la población de Palma, Baleares o Mallorca. Es una falta de respeto constitucional, y como el Constitucional no se define, pues siguen ellos interpretando la Ley, o la norma, de forma totalmente sectaria.

P.- Tampoco se aplican las resoluciones judiciales.

R.- Yo precisamente me apunté a Vox en Baleares porque era el único partido que en ese momento en Baleares se enfrentaba al catalanismo, a la imposición del catalán. No puedo dejar que mis hijos, mis nietos, sigan la deriva catalanista. Han utilizado el idioma para dividir. Es una imposición totalmente autoritaria. Una falta de respeto a los derechos de los demás.

P.- ¿Qué le parece la República Balear independiente que quiere crear Més?

R.- Un delirio. Un delirio en sentido negativo, basado en la ignorancia, en el sectarismo y en la falta de respeto a los demás. Ellos pueden decir lo que quieran decir, pero en cierto modo, todo tiene un límite. Es una payasada. Después será la República Independiente de Mallorca, que a su vez tendrá 16 länders. Es una locura. El mundo va en otro sentido, a una globalización que estamos viendo que también tiene sus inconvenientes. Ahora resulta que hay grandes poderosos que controlan el mundo sin ser votados y nos imponen qué comer, qué no comer, qué hablar o si te tengo que decir chico o chica, chique, chica. O sea, nos están volviendo locos.

P.- Pero Més está gobernando con el PSOE en Baleares. ¿Cree que los socialistas pueden seguir con esta deriva?

R.- Bueno, la tenemos en España. La deriva del Gobierno del señor Sánchez es terrible. ¿Con quién está gobernando? Con los enemigos de España y está pagando lo que le piden a costa del resto de España, a costa de desmontar el Estado. La cogobernanza es anticonstitucional y el señor Sánchez ha pasado todas las líneas rojas de una democracia madura y seria. Nos lleva a un modelo venezolano, cubano, nicaragüense, pasito a pasito. Y aquí en Baleares hacen tres cuartos de lo mismo.

Presumían aquí que el señor Sánchez, por fin, había copiado el modelo balear porque gobierna con comunistas y catalanistas. Pues bien, fíjese qué desgracia. El modelo de aquí es un mal modelo y la realidad es que afortunadamente todavía hemos tenido turismo. Pero aquí hay una degradación, diríamos, de los derechos individuales, de la seguridad jurídica, de la posibilidad de inversión y de mil cosas. Y luego, ¿están resolviendo los problemas de la gente? No, los están creando, están creando problemas. No están creando viviendas para los jóvenes, ni para los mayores. Hay un déficit de doce mil viviendas en Palma.

Están subiendo impuestos, cuando todo el mundo está bajándolos, y gobernando de una manera sectaria, sólo para los suyos. Lo mismo que va hacer el señor Sánchez con los fondos europeos, privilegiando a aquellos que más nos extorsionan, a sus clientes ideológicos, cuando no ha habido una negociación a nivel nacional de los fondos europeos. El Gobierno balear es una réplica del desastre que tenemos en Madrid.

P.- A nivel turístico, también los socios de Armengol en el Ejecutivo balear proponen limitar los cruceros a uno al día, medida que va totalmente en contra del sector turístico.

R.- Estos son anti turismo, anti vehículo, todo aquello que no son capaces de gestionar, lo odian. El turismo es vital. Llevamos 20 años hablando de que hay que dar alternativas. Nadie ha creado alternativas, de verdad, al gran sector turístico, pero lo tenemos y hay que cuidarlo. Los cruceros son necesarios. Las adaptaciones que han hecho los cruceristas para que haya mejor distribución, más orden, más control, no las ha hecho la Administración. Las han hecho las grandes empresas de cruceros, que han dado soluciones a la forma de gestionarlo. Es una forma de turismo, y lo que hemos de hacer es gestionar bien. Lo mismo que con las autovías, los transportes, la seguridad y un montón de cosas. Y no lo están haciendo.