Fede Bollini exige justicia por la muerte de su hermana en Ibiza: «La incineraron sin nuestro consentimiento»

Fede Bollini, hermano de Flor Bollini, la mujer hallada muerta en octubre de 2024 en una villa de lujo propiedad de un millonario sueco en Ibiza y conocida como la chamana de los empresarios de éxito, está convencido de que su hermana no falleció de manera accidental.

A su juicio, aquella noche su hermana «apareció muerta en extrañas circunstancias» y no quiere que «parezca que Flor era una drogadicta y que murió por eso», dentro de lo que define como «un embrollo para intentar taparlo todo». «La verdad es que te hace pensar lo peor», afirma.

Flor Bollini fue encontrada sin vida entre la noche del 13 y el 14 de octubre en una villa privada del municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany. Aunque la causa fue archivada inicialmente, el caso ha sido reabierto tras la presentación del informe definitivo de la autopsia y de un anillo inteligente que la víctima llevaba puesto en el momento de los hechos, aportados por el abogado de la familia, Vicente Monzó.

Desde el primer momento, su hermano asegura haber detectado circunstancias «muy extrañas». «Mi hermana apareció con las cuentas vacías, sin pertenencias, sin joyas, sin carteras», denuncia. Sin embargo, para Fede, lo más grave fue la rapidez con la que se procedió a la incineración del cuerpo. «La incineraron con una rapidez extrema y sin consentimiento de la familia. Como se dice, sin cuerpo no hay delito», lamenta.

Fede se pregunta cómo puede demostrarse que no se trató de un accidente cuando, según sostiene, «lo primero que hicieron fue apresurarse en quemar el cuerpo». A pesar de la reapertura del procedimiento, denuncia una falta total de avances. «Han reabierto el caso, pero no han hecho absolutamente nada desde entonces», asegura.

El hermano de la víctima explica que su abogado ha solicitado que declaren en calidad de investigados -y no como testigos- las tres mujeres y los dos hombres que se encontraban en la villa cuando acudió la Guardia Civil la noche de los hechos, así como el matrimonio que custodiaba las pertenencias de Flor Bollini. «Son personas que estaban allí y que movieron el cuerpo. No quiero acusar a nadie, sólo llegar hasta el final y conocer la verdad», subraya.

También alerta de inconsistencias en la documentación oficial. «Hay un descuadre de horas y hay informes que no aparecen», afirma, al tiempo que relata la insistencia personal que le llevó a lograr la reapertura del caso. «Me presenté en el juzgado durante diez días seguidos pidiendo hablar con la jueza. Al final, conseguí hablar con el médico forense y que se reabriera la causa», explica.

Fede no oculta su desconfianza hacia el proceso judicial y apunta a presiones externas. «No nos vamos a engañar: hay gente muy poderosa que tenía interés en dar carpetazo a esta historia», apostilla.

Con la investigación nuevamente abierta, el hermano de Flor Bollini insiste en que no cesará hasta conocer lo ocurrido. «Yo pido justicia para mi hermana. Quiero que se descubra la verdad y llegar hasta el final», concluye en declaraciones concedidas a OKBALEARES.