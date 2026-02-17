Extorsionaban a un niño de 14 años de familia rica para exigirle dinero: «Te meto diez tiros en el pecho»

Tres hombres y una mujer han sido condenados a penas que suman en total 23 años de prisión por extorsionar y amenazar de muerte a un joven de tan sólo 14 años de edad para que les entregara dinero. Los procesados eran conocedores del alto poder adquisitivo de la familia del niño y aprovecharon esta condición para exigirle dinero. «Te mataré a ti y a tu familia», llegaron a espetarle en una ocasión.

Todo ocurrió entre marzo y abril de 2021, cuando los acusados contactaron con la víctima y le pidieron en un primer momento una determinada cantidad de dinero con la excusa de que a uno de ellos le habían robado el móvil.

Días más tarde la cosa se ensució y comenzaron a sucederse varios episodios de extorsión y amenazas físicas y verbales tanto personalmente como a través de mensajes en redes sociales.

El niño, preso del miedo, llegó a entregarles bajo amenaza hasta 2.000 euros. Y es que en una ocasión llegaron a amenazarle con una pistola de balines en el interior de un coche. Las amenazas se prolongaron durante dos meses y una vez uno de los condenados le amenazó con «matar a él y a su familia».

En otra ocasión, uno de los acusados, ante el temor de ser denunciado y enviado a prisión, le profirió una amenaza grave: «Por mis muertos, aunque me metan diez años de prisión voy a ir a la puerta de tu casa de tu casa y te voy a matar, si me has denunciado te mato, te voy a meter diez tiros en el pecho cuando salga de la cárcel».

Acuerdo de las partes

La Fiscalía reclamaba inicialmente que los sospechosos fueran condenados a penas que sumaban más de 50 años de cárcel. Sin embargo, las partes han llegado este martes a un acuerdo en virtud del cual han visto rebajadas las peticiones iniciales de condena y no ha sido necesario celebrar el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Las penas más elevadas han sido para uno de ellos, que ha sido finalmente condenado a dos años de cárcel por extorsión, nueve años por tres delitos de robo y tres años por amenazas. Los otros tres han sido condenados a penas inferiores por extorsión y robo que van del año y medio a los cuatro años.

El acuerdo ha tenido en cuenta que los acusados han consignado en concepto de reparación del daño 18.400 euros. También se ha valorado como atenuante el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos.