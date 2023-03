Estamos ante una de las llamadas exposiciones de tesis, una propuesta elaborada por un comisario que es desarrollada a través de los trabajos de diversos artistas seleccionados para la ocasión. En este caso el comisario es el prestigioso escritor inglés Ken Pratt y la idea que se despliega en los magníficos espacios de esta joven galería palmesana, la galería Fermay que dirige Toni Ferrer, True North (el verdadero norte), se ciñe a la meditación «impresionista e intuitiva» en torno a la imagen de la península ibérica en modo mapa y su ubicación geográfica a modo de brújula en medio del mar, con unas relaciones bien estudiadas en lo que concierne al Sur, Este y Oeste, pero más desconocidas en lo que respecta al Norte.

Como se lee en la hoja de sala: «En lo relativo a la relación entre España y las culturas del Norte mucho de lo que conforma el transhistoricismo contemporáneo pone el foco en la lucha que existió por la supremacía religiosa entre naciones católicas y protestantes». Si bien «muchas veces se olvida que las relaciones entre España y el Norte no eran únicamente de naturaleza teológica». En esa grieta de anemia histórica se ubica el discurso de esta brillante muestra de arte rabiosamente contemporáneo, un verdadero lujo para nuestra ciudad.

Los artistas seleccionados por el comisario para la ocasión son: Sarah Baker & Andy Hsu (trabajan de manera dual), Michelle Deignan, Claire de Jong, Janice McNab, Enrique Marty y Catriona Shaw. Ninguno de ellos ha tratado de ilustrar o tratar de forma explícita el magma de discusiones y debates que la tesis curatorial plantea, recogiendo la postura teórica del planteamiento según la cual no se trata de ahondar en la lectura en torno a «las historias de los ejércitos católicos o las aspiraciones del Estado de Inglaterra», por ejemplo, sino a tener en el visor los relatos de intercambio cultural, movimientos de mercancías, personas e ideas que constituyeron el flujo de la intrahistoria, que al mismo tiempo proporciona una valiosa herramienta de evaluación del propio discurso histórico oficial, siempre tan sospechoso de sesgo y de espuria intencionalidad.

Entre las obras que se pueden disfrutar en la exposición está la del único artista español seleccionado, Enrique Marty, que recoge episodios históricos oscuros de la España del siglo XVII aún presentes en la memoria colectiva de regiones como Flandes (recuérdese el miedo que todavía hoy causa entre los niños holandeses la sola mención al Duque de Alba, una suerte de hombre del saco decimonónico), vistos a través de su filtro post-punk. Y también la de la artista holandesa-sudafricana Claire de Jong, cuyo trabajo esconde tras de sí una técnica e intención compositiva cercana al Barroco; «sus esculturas —se lee en la hoja de sala—, además, hacen referencia velada a la invención de la domesticidad holandesa del siglo XVII y al consumo ostentosos de artefactos culturales por parte de las clases mercaderes».

The North se expande de manera equilibrada por los espacios de esta maravillosa nueva galería, un auténtico descubrimiento, para mí, ya que todavía no la conocía (abrió sus puertas no hace todavía ni un año). El nivel expositivo que esta exposición concreta demuestra, además de la talla intelectual y conocimientos del «estado del arte» en el momento presente que desde luego atesora el director de la galería, Toni Ferrer, prometen muchos placeres a los amantes del arte contemporáneo en el futuro, que ya ha comenzado aquí mismo, con The North.