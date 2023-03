La explicación oficial es que «no pasa nada» y que es sólo «cuestión de tiempo», pero la realidad indica otra cosa muy diferente. Manu Morlanes, fichaje estrella del Mallorca en el mercado de invierno, lleva sólo 26 minutos efectivos de juego desde que llegó al equipo en el pasado mes de enero. Su saldo en los cinco últimos partidos de Liga es de apenas un minuto, lo que evidencia que no es santo de la devoción de Javier Aguirre, que prefiere otras alternativas. El club está obligado a comprar sus derechos en caso de permanencia en Primera División.

El mallorquinismo acogió con ilusión el fichaje de Morlanes, que se demoró hasta el final del mercado porque parecía imposible llegar a un acuerdo con el Villarreal, pero finalmente los castellonenses aceptaron una cesión con opción de compra obligatoria condicionada a la continuidad del Mallorca en la máxima categoría, y cifrada en cerca de 2,5 millones de euros. Un buen negocio, aparentemente.

Morlanes ya estaba disponible para Javier Aguirre con ocasión de la visita del Real Madrid a Son Moix que se saldó con la inesperada victoria mallorquinista gracias a un gol en propia puerta de Nacho. Sin embargo no jugó ni un solo minuto. Ni siquiera cuando en los instantes finales era necesario proteger el resultado y aguantar el balón.

Su situación mejoró en la siguiente jornada, en el Sánchez Pizjuán. Allí disfrutó de 25 minutos más el alargue, en lo que pareció el inicio de su adaptación al equipo. Sin embargo, desde entonces su participación en los cinco últimos partidos se reduce al minuto testimonial que le dio Aguirre ante el Espanyol.

«Es una apuesta del club de cara al futuro. Es joven, tiene calidad. Estamos planificando el día de mañana». Esa es la explicación que Aguirre ha dado sobre Morlanes, poniendo en evidencia que no es un fichaje que él haya pedido, como se demuestra en el trato que le está dando.

En el club no gusta para nada esta situación, aunque se entiende que será temporal y que el jugador acabará entrando. No hay que olvidar que el compromiso que se adquirió con Morlanes fue un contrato por las cinco próximas temporadas, pero es evidente que el futbolista será el primero interesado en romperlo si su rol en el equipo no cambia sustancialmente. De momento, sin embargo, parece que le toca esperar. El pasado fin de semana ante el Betis, pese a la derrota, Aguirre siguió sin darle ni un solo minuto de juego.