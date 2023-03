El Villarreal de Setién fracasa en la Conference League

El Villarreal de Quique Setién se la pegó en la vuelta de los octavos de final de la Conference League después de perder frente al noveno clasificado de la Liga belga, el Anderlecht, por 0-1 en el Estadio de la Cerámica. Un gol de Slimani en el minuto 73 deja al equipo español eliminado de la competición.

Tras alcanzar las semifinales de la Champions League la temporada pasada, el Villarreal ha fracaso esta campaña tras caer en los octavos de final de la Conference League. El cuadro amarillo no fue capaz de pasar del empate en Bélgica y empeoró su resultado en casa perdiendo 0-1. Un gol de Slimani, tras recibir un pase a placer en el segundo palo, fue suficiente en el tramo final de partido.

Tras la marcha de Unai Emery, que puso rumbo a la Premier League, Quique Setién no ha logrado ganar ningún partido en Europa después de disputar cuatro partidos. El equipo amarillo ha pegado un cambio radical con el ex técnico del Barcelona. Un cambio para mal que ha terminado con el Villarreal eliminado tras ser incapaz de superar el noveno clasificado de la Liga de Bélgica.

Setién, que ya fracasó con el Barcelona en la Champions League después de recibir un histórico 8-2 frente al Bayern de Múnich, ha fracasado ahora en una Conference League con muy poco nivel donde el equipo español era uno de los favoritos, en un principio, para llevarse el título. No solamente no lo logra si no que no ha sido capaz de superar la fase de octavos de final.