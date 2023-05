Jesús López tiene 60 años y los retrasos en los Servicios Sociales del Govern balear están convirtiendo su vida en un verdadero calvario. Tiene diagnosticadas múltiples patologías degenerativas, algunas de carácter muy grave, y quiere que le reconozcan el grado de discapacidad.

Tras casi un año esperando a que se lo concedan, ha decidido presentar un escrito en la Conselleria que lidera Fina Santiago. «Los servicios sociales deberían favorecer la autonomía de las personas, para así mejorar su vida, eliminando situaciones de injusticia social. Los servicios sociales deberían favorecer la inclusión social y no entorpecer su aplicación, pues toda la burocracia, inacción y tardanza que existe provoca desánimo en las personas», expone en la misiva.

Jesús lamenta que «cada día es más difícil y complicado» sobrellevar su deteriorado estado de salud por «el agravamiento, cronificación y el descubrimiento de más patologías». «He llegado a plantearme marchar de las Islas, pero, ¿por qué tendría que hacerlo? No estoy pidiendo nada que no se ajuste a mis derechos. ¿Dónde voy con 60 años y con la poca salud que me queda?», prosigue.

A continuación, añade lo siguiente: «Todo esto no hace más que empeorar mi salud. Me vienen a menudo sentimientos de desesperanza, cambios de humor extremo y pensamientos muy oscuros y duros. Quizás no estar aquí sea una solución. Quizás no ser español me ayudaría. ¿De verdad hay que llegar a estos extremos de discriminación por parte de la administración?».

Seguidamente señala que su estado de salud con respecto a agosto -mes en el que presentó la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad- ha empeorado gravemente. «Todas las patologías que tenía entonces han ido empeorando y se han detectado otras nuevas y graves», refiere.

«No me cabe la menor duda de que desde la Conselleria de Servicios Sociales se está produciendo un retraso intencionado muy grande en dar contestación a mi petición de forma reiterada», denuncia Jesús para concluir de la siguiente manera: «No es mi culpa, es suya

Doña Fina Santiago. Me estoy viendo sometido a una situación de vulnerabilidad y abandono al no poder acceder a una serie de ayudas y beneficios de los que tengo derecho por ser una persona con discapacidad».