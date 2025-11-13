Los espías del catalán y el Govern montan un acto para impulsar la imposición de esta lengua en los pueblos

Los espías del catalán, con el apoyo del Govern de la popular Marga Prohens y del Ayuntamiento de Manacor que preside el alcalde separatista Miquel Oliver, organizan un acto con mesas redondas para impulsar la imposición de esta lengua en los pueblos de Mallorca.

Se trata del primer encuentro de municipios de la isla activos por el catalán que tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre en el Conservatorio de la capital del Llevant.

Organizado por la Plataforma per la Llengua, que vigila en diferentes colegios de Cataluña la lengua que hablan los escolares y denuncia a los docentes que no usan el catalán en sus clases, también en Baleares, este acto cuenta con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics del Govern balear y en el mismo participarán políticos de izquierda y dirigentes separatistas de Més per Mallorca. Esta iniciativa tiene como precedente dos jornadas que se han celebrado en Cataluña en 2024 y este año.

El encuentro, que cuenta con el apoyo del citado organismo público del Govern del PP de Marga Prohens, contará con dos mesas redondas en las que participarán en su mayor parte políticos de izquierdas y dirigentes independentistas de Més.

La primera mesa tratará del uso del catalán entre niños y jóvenes, y será presentada por el Ayuntamiento de Pollença, que dirige el alcalde y ex conseller socialista de Educación, Martí March, que gobierna en coalición con Més. En la misma se hablará de los usos lingüísticos entre la juventud y otras acciones de fomento de esta lengua llevadas a cabo en este municipio del norte de Mallorca y correrá a cargo de la concejala de Més Joana Xamena, quinta teniente de alcalde y concejala de Normalización Lingüística.

En el debate posterior participarán Josep Ferrà, alcalde separatista de la misma formación política y responsable del área de Política Lingüística del Ayuntamiento de Esporles, y el Ayuntamiento de Algaida, representado por el concejal socialista Adrià Argüés, cuarta teniente de alcaldesa y concejal de Deportes, Juventud y Fiestas.

La segunda mesa versará sobre el papel del catalán como lengua de arraigo y cohesión. En este caso el protagonismo recaerá en el concejal separatista de Esquerra Sebastià Llodrà, concejal de Interior y de Política Lingüística del Ayuntamiento de Manacor, que hablará de Manacor desde la normalidad.

En el debate posterior participarán Miquel Font, técnico de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Alcúdia, y la concejala socialista Xisca Mir, coordinadora de las áreas de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Inca.

Esta nueva jornada, la primera en Baleares, busca ser un punto de encuentro de cargos electos, personal técnico y ciudadanía implicados en el fomento del catalán y que sirva de base para seguir dando pasos adelante de forma coordinada en este sentido. Debe ser un punto de partida para la incorporación de los consistorios de las Islas Baleares a la Red ImpliCAT, confeccionando e implementando políticas lingüísticas municipales desde todo el territorio balear.

Los consistorios, recuerda la entidad separatista, son la institución más cercana a la ciudadanía, con un verdadero conocimiento de las realidades sociolingüísticas y sociodemográficas de cada pueblo y ciudad, conscientes y conocedores de sus idiosincrasias y particularidades. Es por eso que Plataforma per la Llengua considera «clave» dotar a los ayuntamientos de más herramientas para el fomento del uso social del catalán, así como de crear red y complicidades entre los actores que ya trabajan.