Escándalo en el pueblo mallorquín de Algaida por una «performance marica» para niños con bandera palestina

La alcaldesa socialista del municipio mallorquín de Algaida, Margalida Fullana, se ha cubierto de gloria con el espectáculo del Ayuntamiento que acompañó el sábado pasado los actos culturales del Algaid’art. Las críticas de los vecinos, que ya ha recogido Vox, se centran en la actuación de un artista conocido como Sor Estiércol. Un espectáculo para niños con performance, transformación, tabaco y alcohol sobre el escenario.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Algaida, Miguel Martínez, ha denunciado públicamente la deriva ideológica y el sectarismo cultural impulsado por el equipo de gobierno municipal liderado por Margalida Fullana, a raíz de lo sucedido durante la última edición de Algaid’Art, evento cultural celebrado este pasado fin de semana.

Según Martínez, Algaid’Art, que nació con el supuesto objetivo de acercar la cultura a los vecinos y potenciar a los jóvenes artistas emergentes, ha sido utilizado por el PSOE para imponer un modelo cultural radical y alejado de las tradiciones y valores de la mayoría de los algaidins.

El edil ha criticado con dureza que el Consistorio permitiera la actuación del artista conocido como Sor Estiércol, «un joven disfrazado de mujer, fumando, bebiendo y pinchando música para que los niños bailaran en la plaza del pueblo». El propio artista define su espectáculo como «una performance ecléctica, marica, genderfluid, transgresora, divertida e inclusiva», algo que el concejal de Vox considera «una auténtica provocación y una falta de respeto intolerable en un espacio público y en presencia de menores».

«El sábado varios vecinos se acercaron a transmitirme su indignación: todos coincidían en que era una vergüenza tener a ese energúmeno encima del escenario mientras numerosos menores estaban presentes en la plaza», ha declarado el concejal.

Vox ha difundido un comunicado denunciando los hechos, acompañándolo de varias fotografías del espectáculo ofrecido a los niños que son vecinos de este municipio mallorquín.