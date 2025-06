Un colegio de Mallorca amanece lleno de proclamas contra el español en las aulas

Un nuevo centro educativo de Mallorca se ha apuntado a la campaña en los colegios de titularidad pública contra los acuerdos entre PP y Vox en materia de lengua en las aulas. Se trata ahora del CEIP Pare Bartomeu Pou, en el municipio de Algaida, cuya entrada ha amanecido este martes repleta de carteles con consignas contra los acuerdos políticos y en defensa de la postura de la Asamblea de Docentes centrada en que la inmersión en catalán en las escuelas «no se toca».

Esto sucede justo horas después de la publicación en OKBALEARES de la postura de Vox criticando a Inspección Educativa por no actuar contra los centros que usan a los niños en sus actos de protesta.

Miguel Martínez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Algaida, ha

denunciado este martes públicamente a la Asamblea de Docentes del CEIP

Pare Bartomeu Pou por utilizar las instalaciones del centro educativo

para fines políticos, criticando las medidas pactadas entre el Partido

Popular y Vox en materia educativa en el Parlament balear.

Martínez ha expresado su preocupación por la aparición de carteles con

mensajes ideológicos en las vallas y barreras del colegio, tales como: «A

la nostra escola defensam la nostra llengua» (En nuestra escuela

defendemos nuestra lengua), «Els problemes de l’educació no són la

llengua, són la falta de recursos i la intolerància» (Los problemas de la

educación no son la lengua, son la falta de recursos y la intolerancia) y

«A la nostra escola la llengua és una oportunitat, no un obstacle» (En

nuestra escuela la lengua es una oportunidad, no un obstáculo).

El concejal de Vox ha lamentado que «un centro educativo, que debería ser un espacio de formación y convivencia neutro, esté siendo instrumentalizado para difundir mensajes políticos que van en contra de las decisiones democráticas adoptadas por el Govern balear».

Además, ha recordado que el pacto entre PP y Vox incluye una inversión de 21 millones de euros destinados al plan de elección de lengua en las aulas, una medida que busca garantizar la libertad de las familias para elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos.

Miguel Martínez ha instado a la dirección del centro y a las autoridades educativas a tomar las medidas oportunas para asegurar que «el CEIP Pare Bartomeu Pou se mantenga al margen de la confrontación política y se centre en su función principal: la educación de los alumnos en un ambiente de respeto y pluralidad».