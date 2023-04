El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (Gob) ha presentado este lunes sus propuestas a los partidos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28M, en las que ha reiterado «muchas» iniciativas porque durante la presente legislatura ha considerado que únicamente se han producido «gestos» y «pocos avances» en materia medioambiental. El Gob ha dado así un tirón de orejas al Govern de Armengol aunque mucho menos contundente que el expresado el pasado día 13 por la otra gran organización ecologista, Terra Ferida.

Los ecologistas de Terra Ferida criticaron el «desastre» de las políticas medioambientales impulsadas por el Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol y anunció la paralización de su activismo.

En un contundente comunicado, la entidad subrayaba que los partidos políticos de Mallorca y las instituciones públicas «no quieren hacer políticas ecologistas transformadoras. Son un muro impermeable. Ocho años de propuestas, alegaciones y sugerencias de cambios legales para mejorar la vida de la gente no han encontrado casi ninguna brecha, ningún espacio, ningún sí».

Este lunes, en una rueda de prensa celebrada en la sede del Gob en Palma, los representantes de la entidad, Margalida Ramis, Amadeu Corbera y Mar Muñoz, han desgranado algunas de las 50 propuestas para desarrollar en la próxima legislatura y han otorgado un «aprobado justo» a la política medioambiental del Govern durante estos cuatro años.

El Gob ha valorado positivamente algunos «gestos» como la limitación de cruceros, la desclasificación de suelos urbanizables o la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para contemplar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, entre otros.

Ramis ha explicado que las propuestas que ponen encima de la mesa vienen desde una vertiente política ecosocial, relativa a temas de conservación, urbanísticos, de ordenación del territorio o políticas vinculadas al modelo económico y turístico.

«Con la política de gestos de esta legislatura, el Gob ha tenido una postura crítica porque se trata de avances que no son suficientes, ya que Baleares se encuentra en una situación de emergencia climática declarada en 2019, con excesos de saturación turística que pone en evidencia que se depende del turismo como principal motor económico», ha remarcado la portavoz de la organización ecologista.

Desde su punto de vista, el Govern puede hacer políticas ambientales pero «nunca serán suficientes si no se aborda el contexto de especialización turística de Baleares». Es decir, se pueden proponer políticas de transición energética pero entrará en «conflicto» si no se rebaja la intensidad del consumo energético.

Por eso, el planteamiento del Gob es «avanzar hacia otro paradigma» para que las cuestiones de diversificación no queden en «palabras», que la circularidad no «esconda la necesidad de decrecer el consumo energético y material» o donde la sostenibilidad no «esconda la necesidad de afrontar los retos del cambio climático». De esta manera, la intención de su programa es, según Ramis, «reconvertir la ocupación territorial, replantear qué se hace con la costa y qué hacer con un modelo económico que depende de un transporte que es uno de los causantes del cambio climático».

En referencia a la nota que le ponen al Govern en materia ambiental durante esta legislatura, los representantes han puntuado entre «un 5 y un 6». «Es decir un aprobado justo», han añadido.

Desde el Gob han reconocido que ha existido «la complejidad de la pandemia» pero al mismo tiempo creen que el Govern la ha aprovechado para «no abordar los problemas estructurales que genera el modelo turístico», ha apuntado Corbera.

En ese sentido ha indicado que, «por desgracia», «muchas» de las sugerencias presentadas este lunes son «las mismas» que las presentadas en la anterior cita electoral, ya que o «no se ha avanzado tanto como desearía el Gob» o se han producido «pocos avances».

Más tarde, Muñoz ha relatado algunas de las iniciativas del documento, que han hecho público a través de la web de la entidad, como la moratoria a nuevas infraestructuras -aeropuerto o nuevas carreteras- que dependan de energías fósiles y tienen un gran «impacto ambiental», la conservación de la biodiversidad, con la que se podrían realizar servicios vinculados a este sector y al aprovechamiento del medio natural.

«De esta manera, se podría crear una economía social ligada al principio de protección para evitar la pérdida de patrimonio y biodiversidad», ha argumentado Muñoz, a lo que ha añadido que también se debería «reforzar» la red de espacios protegidos porque «muchas veces hay políticas ambiciosas de conservación pero luego no hay recursos».

Además, el Gob propone desarrollar un sistema de contabilidad de contabilidad del capital natural, rescatar plazas turísticas para darlas de baja e incorporar las viviendas al circuito de alquiler, desarrollar un política fiscal verde finalista para gravar las actividades que hagan un uso abusivo de los recursos naturales o incidir en la educación ambiental a las aulas.