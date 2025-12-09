Dos mujeres borrachas caminan sobre los coches y se estampan contra barreras de noche en Palma

Parece una simple gamberrada de mal gusto pero representa un serio delito de daños. Dos mujeres que no supieron gestionar bien el alcohol digerido acabaron la noche sembrando el caos en Palma subiéndose encima de varios coches estacionados en calle y estampándose contra las barreras de algunos comercios.

Todo ocurrió a las 06:00 horas de la mañana del pasado sábado. Las acusadas terminaban su noche de fiesta y desenfreno y se disponían a ir a su casa a dormir la mona. Sin embargo, en un arrebato de locura decidieron actuar de manera vandálica y empezaron a subirse encima de techos y capós de algunos vehículos, además de estamparse ellas mismas contra barreras de locales.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Costa y Llobera, muy cerca de la Plaza de España. Para mala suerte de las dos mujeres, un vecino de la zona decidió grabar la escena y el comportamiento de las dos chicas en un visible estado de embriaguez, quienes al darse cuenta de que estaban siendo filmadas abandonaron rápidamente el lugar.

El vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES ya ha sido remitido a las autoridades competentes para que puedan proceder a la identificación de las sospechosas. Del mismo modo, también se está a la espera de que los propietarios de los turismos que se encontraban en ese momento estacionados de forma correcta realicen una valoración de los daños e interpongan la correspondiente denuncia.

En el caso de que se logre localizar a las dos mujeres, se les imputaría un presunto delito de daños y deberán hacer frente a las cuantiosas facturas de los desperfectos ocasionados.

Lo que parece una broma o una simple gamberrada representa en el fondo un gasto elevado para los propietarios de los turismos dado que el capó y el techo de estos coches se han visto seriamente dañados.

Cabe destacar que, al tratarse de un acto vandálico, las compañías aseguradoras, salvo que estén a todo riesgo, no se hacen responsables de estos daños. Por consiguiente las reparaciones de estos destrozos corren a cuenta del titular del vehículo.