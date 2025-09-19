Dos conductoras heridas en un aparatoso accidente con cinco vehículos implicados en Palma

Palma vivió este viernes un episodio de tensión y nerviosismo en pleno centro urbano tras producirse un violento accidente de tráfico que dejó como resultado a dos conductoras heridas de diversa consideración, cinco vehículos seriamente dañados y el susto de muerte de un trabajador de la ONCE que, por centímetros, no fue arrollado por uno de los coches implicados.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Eusebio Estada, una de las arterias más transitadas de la capital balear. Según las primeras hipótesis de la investigación abierta por la Unidad de Atestados de la Policía Local, el accidente se originó cuando un turismo, que permanecía estacionado en doble fila con las luces de emergencia activadas, se incorporó de forma repentina y sin la debida precaución al flujo de tráfico.

En ese preciso momento, otro vehículo que circulaba correctamente por la vía se encontró sin margen de reacción y colisionó de lleno contra el primer coche. La violencia del impacto fue tal que uno de los turismos salió despedido, invadiendo un aparcamiento de motocicletas cercano y arrollando a tres de ellas, que quedaron prácticamente destrozadas.

Los daños materiales son considerables. Las motocicletas quedaron apiladas una sobre otra, con piezas esparcidas por la calzada, mientras que ambos coches sufrieron deformaciones importantes en sus carrocerías. Algunos testigos calificaron la escena como «una explosión de metal».

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Policía Local y ambulancias del SAMU-061. Las dos conductoras fueron atendidas in situ por el personal sanitario. Una de ellas presentaba fuertes dolores cervicales y contusiones múltiples, mientras que la otra mostraba cortes sangrantes y magulladuras visibles en extremidades y rostro. Ambas fueron trasladadas a un centro hospitalario para una evaluación más exhaustiva, aunque en principio, sus vidas no corren peligro.

Un episodio especialmente dramático fue el protagonizado por un trabajador de la ONCE, que se encontraba dentro de su caseta habitual, ubicada a escasos metros del lugar del impacto. El hombre, completamente conmocionado, declaró haber sentido cómo el coche se abalanzaba hacia él sin control y creyó que no saldría con vida. «Pensaba que era el final, que el coche me iba a aplastar. Nunca había sentido un miedo tan grande», relataron algunos testigos que hablaron con el hombre instantes después. Todos coincidieron en que el trabajador estaba visiblemente afectado porque el vehículo se detuvo a escasos centímetros de arrasar su caseta de trabajo.

La Policía Local de Palma ha iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer con exactitud las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades. No se descarta que se interpongan sanciones por conducción negligente y estacionamiento indebido.