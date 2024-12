Distribuidores y comerciantes rechazan la creación de un polígono logístico en Baleares

La Asociación de Distribuidores de Baleares (ADED) y la patronal de comercio AFEDECO rechazan de manera firme la creación de un nuevo polígono logístico en la comunidad, un proyecto que consideran «innecesario, insostenible y contrario al interés general».

Esta posición se fundamenta en criterios económicos, ambientales y de ordenación territorial y refleja el sentir mayoritario de las organizaciones empresariales y comerciales de las Islas, esgrimen ambas asociaciones en un comunicado.

La referencia al rechazo del polígono logístico tiene su origen en el punto 12 del documento de la Mesa de Movilidad y Transporte, elaborado en el marco del Pacto Social y Política por la Sostenibilidad, cuya reunión se celebró el pasado 2 de diciembre.

Este punto asegura que «la ausencia de infraestructuras y centros logísticos en las Islas complica la recepción y distribución de mercancías, e incrementa el tráfico de vehículos pesados por carreteras saturadas. Esta carencia afecta la movilidad de mercancías de manera ineficiente, contribuyendo al aumento del tráfico y la congestión viaria».

ADED y AFEDECO exponen que si bien en el documento no se menciona explícitamente la creación de un polígono logístico, se interpreta que esta referencia a la necesidad de centros logísticos «es una forma encubierta de justificar la construcción del polígono, algo que no fue propuesto ni debatido de manera clara durante las reuniones».

Bartolomé Servera, presidente de ADED y vicepresidente de AFEDECO, asegura que el rechazo a la creación del polígono logístico no es una postura nueva. «Nos sentimos engañados por la Dirección General de Movilidad y Transportes del Govern Balear. Este documento ha sido manipulado, no refleja el debate real ni las posturas mayoritarias expresadas en las reuniones y presenta la propuesta encubierta del polígono logístico como una necesidad injustificada que no surgió de las propuestas debatidas».

Entre las razones que esgrimen para rechazar este polígono, sostienen que se trata de una infraestructura innecesaria, ya que Baleares cuenta con 54 polígonos industriales, muchos de ellos infrautilizados. Además, los distribuidores de las Islas disponen de entre 160.000 y 200.000 m² de suelo logístico, suficiente para satisfacer las necesidades actuales.

Asimismo, hablan del impacto ambiental que provocaría, puesto que el consumo de suelo sería desmesurado, con consecuencias irreversibles para el paisaje y el equilibrio ambiental de Baleares. Inciden en que este proyecto contradice el Plan de Ordenación Territorial de Baleares (POT), que prioriza la reutilización de suelo urbanizado.

Por otro lado, apuntan a un impacto negativo en el tejido empresarial, ya que perjudicaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas, base de la economía balear, al generar desequilibrios innecesarios en el mercado.

ADED y AFEDECO ofrecen alternativas viables a la creación del polígono logístico. «Si la necesidad es habilitar espacios para vehículos de gran tamaño, bastaría con un recinto de 10.000 m², una solución mucho más proporcional y sostenible», señalan.

Ambas patronales reclaman la retirada de la propuesta del documento de conclusiones de la Mesa de Movilidad. Reiteran su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, el respeto al territorio y un consenso real entre todas las partes implicadas. «Baleares no necesita otro polígono logístico. Es hora de priorizar soluciones reales y responsables, no proyectos especulativos», concluye Servera.