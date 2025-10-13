Detenido un marroquí por robar un reloj de 56.000 euros a un turista en la Plaza de la Reina de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen marroquí por robar un reloj de 56.000 euros a un turista en la Plaza de la Reina de Palma. Está acusado de un delito de robo con violencia.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el pasado miércoles, sobre las 23.00 horas, una pareja de turistas fue abordada por un individuo con la intención de sustraer un reloj de alta gama que llevaba el hombre.

En un momento dado, ese joven se abalanzó sobre el turista por la espalda, agarrándole la mano izquierda e intentado robarle el reloj que llevaba en su mano derecha. La víctima opuso mucha resistencia y el joven marroquí empezó a agredirle, lanzándole puñetazos en la zona dorsal y en la cara. Uno de los golpes en el rostro le llevó a caer al suelo y el ladrón siguió dándole patadas en el pecho y espalda.

En un intento por retener a su agresor, el turista le agarró fuertemente de la ropa y de una mochila que llevaba colgada, aunque finalmente el ladrón se zafó y huyó a la carrera con el reloj valorado en más de 56.000 euros.

La pareja de turistas se trasladó hasta dependencias de la Policía Nacional, donde interpuso una denuncia. Allí la víctima entregó la mochila del presunto autor y en su interior fue localizado un teléfono móvil.

Los agentes de la Oficina de Denuncias de la Comisaría Centro de la Policía Nacional realizaron las primeras gestiones y fruto de las pesquisas se comprobó que el ladrón se disponía a abandonar Palma en un vuelo dirección a Barcelona, estableciéndose un dispositivo de localización y detención del presunto autor.

Los agentes comprobaron que había embarcado en el vuelo con dirección a Barcelona, facturando equipaje de mano, de forma apresurada tras el robo, supuestamente con la clara intención de huir de la acción policial así como que llevaría entre sus pertenencias el reloj sustraído.

Detención y recuperación del reloj en Barcelona

El Grupo de Policía Judicial del Aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona-El Prat, fue alertado por el Grupo de Atracos de Palma sobre las gestiones realizadas que permitieron la plena identificación del presunto autor, así como la obtención de indicios y pruebas que lo incriminaban. Ante la inminente llegada del vuelo a Barcelona, se estableció un dispositivo para su localización, identificación y detención.

Una vez aterrizó en el aeropuerto de Barcelona, agentes de la Policía Nacional localizaron al ladrón. El hombre no llevaba entre sus pertenencias el reloj sustraído, por lo que los agentes pensaron que podría haberlo ocultado en el interior del avión.

Loa policías accedieron al interior del avión efectuando y lograron localizar el reloj oculto en los bajos del asiento del ahora detenido, procediendo a su intervención para la entrega a su legítimo propietario.

Durante la inspección de sus pertenencias se encontraron cinco gorras, supuestamente utilizadas en diferentes momentos para evitar ser identificado al cometer el delito y un espray de defensa personal.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, pasando a disposición judicial en Barcelona.