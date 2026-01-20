Detenido un hombre por violar a su hijastra durante dos noches mientras dormía con ella en Palma

Una chica de 16 años ha vivido estas pasadas navidades un auténtico calvario al ser víctima de unos presuntos tocamientos de índole sexual por parte de la actual pareja de su madre, un hombre que aprovechaba la custodia compartida para agredirla sexualmente por las noches en una vivienda de Palma.

El infierno ocurrió los días 28 y 29 del pasado mes de diciembre cuando a la víctima le tocaba estar con su madre, quien guarda una relación sentimental con el ahora investigado. Una vez llegada la noche, el presunto agresor cometía el delito frente a la madre y sin recibir ningún tipo de reprimenda.

En concreto, la madre de la menor de edad hizo dormir a su hija con ella y con su pareja, circunstancia que fue aprovechada por el individuo, que le realizó varios tocamientos sexuales en la zona vaginal y en las nalgas dos noches seguidas.

Todo se destapó cuando el padre de la víctima, al día siguiente de los hechos, le preguntó a su hija qué tal se lo había pasado con su madre. La niña, lejos de tener miedo de expresar lo que había sucedido, optó por contar todo, manifestando que no le gusta dormir con su madre y su pareja.

Tras la confesión, la menor fue atendida de urgencia en un hospital de la capital balear, donde contó al pediatra que había sufrido tocamientos. Posteriormente, el profesional observó un leve eritema en los labios menores de la vagina de la niña.

Cabe mencionar que entre el padre y la madre existen denuncias previas, así como denuncias por parte del padre y su pareja hacia la madre y el novio actual de esta, por amenazas y subir fotos de la menor en redes sociales.

Por todo lo sucedido, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Inca ha dictado como medida cautelar por un presunto delito de agresión sexual la prohibición de aproximación del detenido a la víctima menor a menos de 500 metros, así como a su domicilio, lugar de estudios u otros lugares que ella frecuente, así como la prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio.