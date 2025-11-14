A juicio por agresión sexual a un menor en Mallorca: le enseñaba vídeos porno y le realizaba tocamientos
El acusado le llegó a ofrecer al niño 30 euros en efectivo y otros regalos a cambio de actos de carácter sexual
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma abrirá este jueves sus puertas para juzgar a un hombre al que se le acusa de agredir sexualmente al nieto menor de edad de su pareja en Mallorca.
El varón aprovechaba su relación con la víctima, por aquel entonces de entre 10 y 12 años de edad, para someterle a tocamientos de carácter sexual cuando se quedaban solos y el hombre tenía que cuidar del menor.
En concreto, hubo una vez en el que el presunto agresor sexual tenía que pasar un día junto con el menor en casa de su pareja. El varón aprovechó ese contexto para mostrarle un vídeo pornográfico y realizarle tocamientos sexuales en distintas partes del cuerpo.
En otras ocasiones el acusado se llevó al menor al garaje de la vivienda y le volvió a someter a tocamientos sexuales, ésta vez en el trasero. Por si fuera poco, hubo una vez le llegó a ofrecer al niño 30 euros en efectivo y otros regalos a cambio de que le permitiera realizar actos de carácter sexual en su presencia.
La Fiscalía pide seis años de cárcel por unos hechos que considera constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años y un delito de prostitución de menor. También se solicitará una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante un periodo de 15 años.