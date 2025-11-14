A juicio por agresión sexual a un menor en Mallorca: le enseñaba vídeos porno y le realizaba tocamientos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma abrirá este jueves sus puertas para juzgar a un hombre al que se le acusa de agredir sexualmente al nieto menor de edad de su pareja en Mallorca.

El varón aprovechaba su relación con la víctima, por aquel entonces de entre 10 y 12 años de edad, para someterle a tocamientos de carácter sexual cuando se quedaban solos y el hombre tenía que cuidar del menor.

En concreto, hubo una vez en el que el presunto agresor sexual tenía que pasar un día junto con el menor en casa de su pareja. El varón aprovechó ese contexto para mostrarle un vídeo pornográfico y realizarle tocamientos sexuales en distintas partes del cuerpo.