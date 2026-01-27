Desde hoy se puede pedir el ‘Cheque Canguro’: la ayuda que muchas familias aún no conocen

El Cheque Canguro, la línea de subvenciones del Govern balear que preside la popular Marga Prohens para mejorar la conciliación y contratar personal del hogar para el cuidado de menores, puede solicitarse desde este martes.

Las solicitudes deben presentarse telemáticamente a través de la sede electrónica del Govern hasta el mes de junio. Las ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes hasta que se agote el crédito disponible. En la sede electrónica puede consultarse la convocatoria completa y descargar los formularios correspondientes.

Desde la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social han puesto de relieve que esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso con la mejora de las condiciones laborales en el sector de los cuidados y el fomento de la contratación regular.

El objeto de la ayuda es contribuir a los gastos derivados de la contratación legal de personal del hogar para la atención de menores de hasta 12 años y de menores de hasta 18 años en caso de discapacidad.

La convocatoria dispone de un presupuesto total de 320.000 euros y permite conceder hasta 4.000 euros por unidad familiar. La ayuda tiene carácter retroactivo y cubre los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Ja pots sol·licitar el Xec cangur, un ajut de fins a 4.000 € que et permet contractar una persona per cuidar els teus fills menors. ✅ El @goib t’acompanya per conciliar vida i feina. Informa’t aquí 👉https://t.co/b7kcD66lw7 pic.twitter.com/2btuAikpwr — TreballGOIB (@TreballGOIB) January 27, 2026

Quiénes pueden solicitar el ‘Cheque Canguro’

Pueden solicitar el Cheque canguro las personas empadronadas y residentes en Baleares que ejerzan una actividad laboral a jornada completa, incluidos los contratos fijos discontinuos, y que hayan contratado legalmente personal del hogar para el cuidado de menores dentro de los supuestos establecidos.

Se prevén criterios de prioridad para las familias monoparentales, las familias numerosas y las familias con miembros con discapacidad, que pueden acceder a las ayudas también en caso de trabajar a jornada parcial.

La cuantía de la subvención se establece en función de la renta familiar per cápita. Las rentas inferiores a 20.000 euros pueden obtener una cobertura del 100 por 100 del gasto; las rentas entre 20.000 y 29.999 euros, una cobertura del 75%, y las familias monoparentales con una renta per cápita inferior a 30.000 euros también pueden acceder a una cobertura del 100 por 100. Las rentas iguales o superiores a 30.000 euros no pueden acceder a la ayuda.