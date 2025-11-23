ACTOS VIOLENTOS

Cuatro violentos propalestinos detenidos en Palma por lanzar sillas contra la Policía en una manifestación

Se les imputa un delito de atentado contra agentes de la autoridad, y un segundo, de desordenes públicos

Un agente sufrió una herida en el labio tras recibir una patada directa en la boca por parte de estos delincuentes

violentos propalestinos Palma Policía
Violentos propalestinos encapuchados lanzando sillas contra la Policía Nacional y Policía Local.
Julio Bastida

La Policía Nacional ha detenido a cuatro propalestinos por lanzar sillas contra policías durante una manifestación en Palma. Concretamente, se trata de tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, acusados de un delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, tras protagonizar graves incidentes durante la marcha celebrada el pasado 5 de octubre en el centro de la capital balear.

Un grupo de participantes lanzó aquella tarde noche sillas, profirió insultos y empujó a los agentes, que intervinieron para evitar daños en establecimientos comerciales y organismos públicos próximos a la concentración.

Aunque la manifestación transcurrió en gran parte con normalidad y la mayoría de los asistentes mantuvo un comportamiento pacífico, un grupo reducido de auténticos delincuentes y vándalos que iban vestidos de negro y con el rostro cubierto alteró el desarrollo de la protesta. Según informaron fuentes policiales, este grupo lanzó petardos y bengalas encendidas dentro de papeleras y contenedores, generando un riesgo evidente para el resto de los manifestantes y los vecinos. Incluso, un ciudadano alertó a los agentes de que los agresores habían llegado a arrojar petardos a su balcón.

Los incidentes se intensificaron al finalizar la marcha, cuando los policías intentaban identificar a los responsables de los actos vandálicos. En ese momento, un individuo lanzó un objeto contundente contra el casco de uno de los agentes, mientras que otros integrantes del grupo comenzaron a agredir a los efectivos con empujones, patadas y manotazos. Un agente sufrió una herida en el labio tras recibir una patada directa en la boca. Los policías intervinieron aplicando la fuerza mínima imprescindible, logrando reducir la agresión y restablecer el orden.

La Brigada Provincial de Información se hizo cargo de la investigación para identificar plenamente a los implicados y esclarecer los hechos. Tras semanas de pesquisas, los agentes localizaron y detuvieron a los cuatro presuntos autores de los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Las autoridades no descartan nuevas detenciones a medida que avance la investigación.

Este tipo de sucesos, aunque minoritarios, reflejan los riesgos que pueden surgir incluso en manifestaciones pacíficas, y subrayan la importancia del despliegue policial especializado, como el realizado por la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía en general.

Las autoridades instan a la población a mantener la calma y a colaborar con la Policía, recordando que la violencia contra los agentes y la utilización de material pirotécnico en espacios públicos constituyen delitos graves con consecuencias legales severas.

