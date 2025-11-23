Cuatro violentos propalestinos detenidos en Palma por lanzar sillas contra la Policía en una manifestación

La Policía Nacional ha detenido a cuatro propalestinos por lanzar sillas contra policías durante una manifestación en Palma. Concretamente, se trata de tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, acusados de un delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, tras protagonizar graves incidentes durante la marcha celebrada el pasado 5 de octubre en el centro de la capital balear.

Un grupo de participantes lanzó aquella tarde noche sillas, profirió insultos y empujó a los agentes, que intervinieron para evitar daños en establecimientos comerciales y organismos públicos próximos a la concentración.

Aunque la manifestación transcurrió en gran parte con normalidad y la mayoría de los asistentes mantuvo un comportamiento pacífico, un grupo reducido de auténticos delincuentes y vándalos que iban vestidos de negro y con el rostro cubierto alteró el desarrollo de la protesta. Según informaron fuentes policiales, este grupo lanzó petardos y bengalas encendidas dentro de papeleras y contenedores, generando un riesgo evidente para el resto de los manifestantes y los vecinos. Incluso, un ciudadano alertó a los agentes de que los agresores habían llegado a arrojar petardos a su balcón.

Los incidentes se intensificaron al finalizar la marcha, cuando los policías intentaban identificar a los responsables de los actos vandálicos. En ese momento, un individuo lanzó un objeto contundente contra el casco de uno de los agentes, mientras que otros integrantes del grupo comenzaron a agredir a los efectivos con empujones, patadas y manotazos. Un agente sufrió una herida en el labio tras recibir una patada directa en la boca. Los policías intervinieron aplicando la fuerza mínima imprescindible, logrando reducir la agresión y restablecer el orden.

La Brigada Provincial de Información se hizo cargo de la investigación para identificar plenamente a los implicados y esclarecer los hechos. Tras semanas de pesquisas, los agentes localizaron y detuvieron a los cuatro presuntos autores de los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Las autoridades no descartan nuevas detenciones a medida que avance la investigación.

Este tipo de sucesos, aunque minoritarios, reflejan los riesgos que pueden surgir incluso en manifestaciones pacíficas, y subrayan la importancia del despliegue policial especializado, como el realizado por la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía en general.

Las autoridades instan a la población a mantener la calma y a colaborar con la Policía, recordando que la violencia contra los agentes y la utilización de material pirotécnico en espacios públicos constituyen delitos graves con consecuencias legales severas.