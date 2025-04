Un control policial denuncia 11 infracciones en 12 furgonetas de reparto en tan sólo 90 minutos

La Policía Local de Palma y el Servicio de Inspección de la Dirección General de Movilidad del Govern, en un dispositivo conjunto, han interpuesto diez denuncias contra conductores de furgonetas de transporte de paquetería.

Según ha informado el cuerpo municipal, el operativo tuvo lugar entre las 10.00 y las 11.30 horas de este martes en la calle Camí de Jesús de Palma.

En total se revisaron 12 furgonetas destinadas, revisando que la documentación estaba en orden y que se cumplía con las características técnicas y la normativa del transporte de mercancías.

Finalmente se interpusieron diez denuncias por diferentes infracciones. Las de tráfico (una cada una) fueron por usar el teléfono móvil, carecer de un permiso de conducir válido en España, tener un retrovisor ineficaz, circular con un vehículo sin seguro y no renovar el permiso de conducir comunitario.

Otras infracciones en materia de transporte de mercancías fueron por carecer de autorización, no acreditar la titularidad de los efectos, una mala estiba de los mismos, no coincidir el titular de la autorización de transporte con la titularidad del vehículo y no tener relación laboral con el titular de la empresa.

Más allá de ello, se ha remitido a la autoridad judicial el caso de un conductor que circulaba sin tener el carné.

A finales de 2023, la DGT llevó a cabo su última gran campaña de inspección y control de las furgonetas que, en esas fechas, se espera que sean los protagonistas de los 4,6 millones de envíos diarios que se esperan.

Las furgonetas son, básicamente, una herramienta de trabajo para el comercio electrónico ya que realiza mayoritariamente su transporte de sus mercancías y que esta semana vivirá uno de sus puntos más altos de actividad con la celebración del Black Friday.

Según la DGT, durante esta semana las empresas de reparto calculan que pueden llegar a hacer hasta 4,6 millones de envíos diarios, la mayoría de los cuales se realizarán utilizando furgonetas. Un vehículo que, aunque continúa representando el 7% del parque nacional con 2,6 millones de vehículos, en 2022 estuvo involucrado en 9.242 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 221 personas (de las cuales 79 eran ocupantes de furgonetas y 142 ocupantes de otros vehículos o peatones implicados en dichos accidentes) y 210 ocupantes de furgonetas resultaron heridos hospitalizados. Estas cifras suponen un aumento del 7% en el número de siniestros y de un 30% en el de personas fallecidas.

Además, teniendo en cuenta los accidentes laborales de tráfico, también se eleva el porcentaje de furgonetas y camionetas presentes en este tipo de siniestros habiendo pasado del 4,6% en 2021 al 5,1% en 2022.