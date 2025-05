Consulta aquí la distribución por escenarios de los conciertos del Mallorca Live Festival

El evento musical más importante de las islas Baleares, Mallorca Live Festival, ha dado a conocer los horarios y distribución por escenarios del cartel de su octava edición, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en el recinto Mallorca Live de Calvià. También ha anunciado los horarios y puntos de recogida del servicio de buses lanzadera con el apuesta nuevamente por la movilidad sostenible.

Los último abonos y entradas de día están disponibles desde 63€ en la web del festival www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial entradas.com

Un año más, el festival contará con un total de cinco escenarios por los que se repartirán los más de 80 nombres internacionales, nacionales y locales que conforman el cartel.

Nathy Peluso, Massive Attack e Iggy Pop liderarán las diferentes jornadas desde el Escenario 1 Estrella Damm, por el que pasarán tres nombres del momento como son Rigoberta Bandini y Bad Gyal. La escena de las islas estará muy bien representada en este escenario con una de sus bandas claves, Antònia Font, y la polifacética e internacional Maika Makovski. No faltarán destacados nombres del panorama nacional como Natalia Lacunza y Siloé y las propuestas locales de VGómez, Midnight Walkers y Lyra’s Hëll.

En el Escenario 2 Es Jardí, el público podrá disfrutar de uno de los nombres internacionales del momento, Villano Antillano; de grandes nombres del panorama independiente como Sidonie y Dorian; de las legendarias bandas Suede y Mercury Rev y del regreso convertida en estrella internacional de Judeline. Una diversa alineación nacional representada por Al Safir, Bikôko, Alcalá Norte, Ralphie Choo, El Kanka, Baiuca y Elyella tomarán dichas tablas, que también sonará a las islas con Jordan Boyd, Dxtergeist, David Cabot y Fera y cerrará su programación del jueves con la fiesta Bresh.

En el Escenario 3 Govern de les Illes Balears – Mallorca el público se encontrará con uno de los mayores abanicos de estilos del recinto, gracias a las apuestas internacionales de Maximiliano Calvo, Angélica García y Fez; la representación de la nutrida y variada escena nacional con María Escarmiento, Varry Brava, Grande Amore, Repion, Biznaga, Karavana, Delgao e Iboreh; y el talento balear de Psiderálica, Peligro!, Niños Raros y Go Cactus.

Los amantes de la música electrónica tendrán su punto de encuentro en el Escenario 4 La Plaza Electronic Stage, que se presentará en sociedad el jueves 12 de la mano de Sa Fonda con Nicola Cruz encabezando la jornada, en la que no parará la música con las sesiones de Melohman b2b Los del Ficus, Brolorizo, Gina Jeans, Aroop Roy, Jane Fitz y Radioactive Man. La Plaza mostrará toda su apuesta el viernes 13 con Chloé Caillet, Tsha, Tripolism, Yahaira, Enric Ricone b2b Un Southnormal, Lourdes Lourdes y Senda Fatal y el sábado 14 con Carlita, Desiree, Kilimanjaro, Mystery Affair, Aqutie, Discontrol y Tony Caballeros.

Las propuestas emergentes vuelven a tener su lugar destacado en el Escenario 5 – Radio 3, donde actuarán Licata, Nico B, Teo Lucadamo, Sanguijuelas del Guadiana, Aziya, The Clause, Dmasso, Tebals, La Milagrosa, Niños Bravos, El Momento Incómodo, C Turtle, The Family Men, Flordhiguera, Ritual Nepal, Tristán!, Anadie (elegida por los oyentes del programa Hoy Empieza Todo de la emisora), Barry B, Los Wilds, Lua de Santana y Coolnenas.

Servicio de buses lanzadera

La cita mallorquina continuará este año con su exitoso plan de movilidad, mediante el servicio de buses lanzadera facilitando nuevamente la llegada al recinto y posterior regreso de los asistentes al festival, y, al mismo tiempo, seguir promoviendo la movilidad sostenible, la responsabilidad y el compromiso con nuestra preciada isla, por un festival verde y con menos colas.

Para ello, el evento volverá a contar con “Divertis en vivo”, empresa con una amplia experiencia en movilidad de eventos de gran magnitud (Bilbao BBK Live, Cala Mijas Fest o Rock Fest Barcelona, entre otros) para poner en marcha el servicio de buses lanzadera desde distintos puntos de la isla. La reserva de plazas para estos autobuses estará disponible desde este jueves 15 de mayo en la web del festival.

La organización mantiene la colaboración público-privada en esta edición colaborando con los ayuntamientos de Alcúdia, Andratx, Bunyola, Capdepera, Costitx, Llucmajor y Santa Margalida. Así mismo, el Transporte público interurbano de Mallorca (TIB) dará apoyo en algunas de las rutas establecidas de Palma y Calvià para reforzar la flota y las frecuencias.

Con el fin de generar el menor impacto posible en la isla, se volverán a establecer restricciones de movilidad y aparcamiento en las inmediaciones del recinto. La organización realizará una nueva labor de comunicación hacia los asistentes con el fin de evitar a toda costa el uso del vehículo privado y concienciar sobre la falta de parking en las cercanías del recinto los días del festival. La única manera de poder acceder a la zona cercana al recinto será a través del servicio de buses lanzadera.

Horarios y puntos de encuentro

Los horarios de salida y regreso desde y hasta Palma (Estadi Mallorca Son Moix Puerta 5) son los siguientes:

SALIDAS de 17:00 a 22:00 cada 15 y 30 minutos

REGRESOS de 00:00 a 04:45 cada 15 y 30 minutos

Los horarios de salida y regreso de Part Forana y el municipio de Calvià son los siguientes:

RUTA 1

SALIDAS

Felanitx (Parking LIDL) 16:30 · 20:00

16:30 · 20:00 Llucmajor (TIB Hipercentro) 17:00 · 20:30

17:00 · 20:30 Arenal (Hotel Bahamas) 17:15 · 20:45

17:15 · 20:45 Can Pastilla (Palma Aquarium) 17:30 · 21:00

REGRESOS 02:30 – 04:30

RUTA 2

SALIDAS

Alcúdia (Plaza de Toros c/Bastio San Ferran) 16:30 · 20:00

16:30 · 20:00 Lloseta (Estación de tren) 17:00 · 20:30

17:00 · 20:30 Binissalem (Rotonda Eroski) 17:10 · 20:40

17:10 · 20:40 Consell (Parada bus Carrer Palma 2) 17:20 · 20:50

REGRESOS 02:30 – 04:30

RUTA 3

SALIDAS

Cala Ratjada (Parada bus Hotel Serrano Palace) 16:15

16:15 Capdepera (Parada bus LIDL) 16:20

REGRESO 04:30

Cala Millor (Col·legi Públic Na Penyal) 16:30 · 20:00

16:30 · 20:00 Son Servera (Parada bus 90 Carrer des Cos) 16:40 · 20:10

16:40 · 20:10 Manacor (Policía Local) 17:00 · 20:30

REGRESOS 02:30 – 04:30 RUTA 4

SALIDAS

Pollença (c/Cecil Metel) 16:45 · 20:00

16:45 · 20:00 Inca (Estación de tren) 17:15 · 20:30

REGRESOS 02:30 – 04:30

RUTA 5

SALIDAS

Muro (Parking Eroski) 17:00 · 20:00

17:00 · 20:00 Sa Pobla (Parking Cementerio) 17:10 · 20:10

REGRESOS 02:30 – 04:30

RUTA 6

SALIDAS

Andratx (delante Eroski) 16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45

16:45 · 17:45 · 18:45 · 19:45 Peguera (Parking Mercadona) 17:00 · 18:00 · 19:00 · 20:00

REGRESOS 02:30 – 03:30 – 04:30

RUTA 7

SALIDAS

Santa Ponça (Av. Miguel Unamuno, Jutlandia) 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

REGRESOS 02:30 – 03:30 – 04:30

RUTA 8

SALIDAS

Can Picafort (Biblioteca Municipal) 17:00

17:00 Santa Margalida (Pub Es Colomer) 17:15

17:15 Inca (Salida Estación tren) 17:45

REGRESO 04:30

RUTA 9

SALIDA

Costitx (Parada bus Carrer Germans Caritat) 17:30

REGRESO 04:30

RUTA 10

SALIDA

Bunyola (Parada bus Es Garrigó) 17:00

REGRESO 04:30

Para mejorar la oferta de transporte y alojamiento para todos aquellos asistentes de la Península y de otros países, el festival vuelve a poner en marcha este año los paquetes especiales que incluyen alojamiento y abono de 3 días para el festival desde 295€ y la opción de añadir vuelo al paquete.

Toda la información sobre los diferentes paquetes especiales se puede consultar en la web de Logitravel y hacerse con la experiencia que mejor se adapte a sus necesidades.