Mallorca Live Festival anuncia la programación de las Jornadas MLF PRO y de OFF Mallorca Live

El evento musical más importante de Baleares, Mallorca Live Festival, se va preparando para celebrar su octava edición en el Recinto Mallorca Live de Calvià -antiguo Aquapark- los próximos días 12, 13 y 14 de junio.

La organización del festival ha dado a conocer la programación de las Jornadas MLF PRO, para las que ya están abiertas las inscripciones mediante formulario, así como su programación de actividades paralelas, OFF Mallorca Live, que llevará el festival más allá del recinto en Calvià para compartir la experiencia con toda la isla de Mallorca.

Jornadas MLF PRO en Es Baluard Museu

El festival recupera sus jornadas profesionales presenciales, que tendrán lugar el 30 de mayo en Es Baluard Museu de Palma de 9:30 a 15:00 horas. Un punto de encuentro para profesionales de la industria musical donde se tratarán asuntos como la sostenibilidad, la prensa musical y el liderazgo femenino, entre otros, con agentes locales, nacionales e internacionales. También se podrán establecer sinergias mediante speedmeetings para conectar al talento balear con festivales y agencias de management. No faltará la música con los showcases de Bosc y de la artista formenterana Paz Aguado y la sesión DJ de Carlos Bonet.

La asistencia a las Jornadas MLF PRO es totalmente gratuita pero es necesario completar un formulario ya abierto para inscribirse a las charlas y solicitar speedmeetings. El programa es el siguiente:

9:30h – 09:50h: recogida de acreditaciones y showcase de Bosc

09:50h – 09:55h: inauguración institucional

10:00h – 10:45h: Festivales Sostenibles: De la utopía a la Nueva Realidad Ponentes: Ricardo Bramão Tomás, director de Aporfest y de los Iberian Festival Awards; Lydia Carrasco, responsable de Sostenibilidad Mallorca Live; Paula Ráez, responsable de Sostenibilidad de Gabeiras & Asociados. Modera MaJo García, responsable de Comunicación Offline y RRII de Mallorca Live Festival.

10:50h – 11:30h: Más allá del cartel: prensa musical, narrativa y valor artístico en los festivales

Ponentes: Arturo García, coordinador y redactor de MondoSonoro Sur; Sebastián Alonso, director de Jenesaispop; Alejandra García Ramos, periodista musical y directora de Generación Ya de Radio 3; Miguel Ángel Vera, coordinador regional de Musicales Radio Mallorca-Cadena SER. Modera: Carolina Rodríguez, directora de comunicación y nuevos proyectos en la Asociación de Promotores Musicales (APM).

11:35h – 12:00h: Coffee break y showcase de Paz Aguado

12:05h – 12:50h: Liderazgo Femenino en la Industria Musical: Rompiendo Barreras y Creando Futuro

Ponentes: Fátima Mellado, tesorera en Asociación MIM y codirectora de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña; Arantza M. Huarte, presidenta de + Músicas; Jaime G. Soriano, productor en Monoboost studio y músico (Sexy Sadie & Sr Nadie); Toni Morales, productor y músico.

Modera: Pablo Forner, director de Patrocinios de Mallorca Live Festival.

12:55h – 13:30h: Nace el Instituto de la Música: Un Impulso Global para el Talento Español. Ponente: Soco Collado, presidenta de la Federación de la Música de España Es_Música. Presenta y modera: Sebastián Alonso, vicepresidente de Periodistas Asociados por la Música (PAM).

12:55h – 13:45h: Speedmeetings: One to one – Conectando Talento Balear con Grandes Festivales y agencias de management

Sra. Andrea Sánchez, Booker agencia Lola Bourne

Sra. Bárbara Martín, directora Talent Barcelona

Sr. Daniel Molina, codirector Deleste Festival

Sra. Raixa Sáenz, Booking Executive Starlite

Sr. Jesús Sánchez, Junior Booker de Monkey Week SON Estrella Galicia

Sra. Andrea Sánchez, Booker agencia Lola Bourne Sra. Bárbara Martín, directora Talent Barcelona Sr. Daniel Molina, codirector Deleste Festival Sra. Raixa Sáenz, Booking Executive Starlite Sr. Jesús Sánchez, Junior Booker de Monkey Week SON Estrella Galicia 14:00h – 15:00h: Refrigerio y sesión DJ de Carlos Bonet

OFF Mallorca Live, una experiencia con toda la isla

Un año más, la cita mallorquina hace crecer su oferta cultural para llegar a diferentes lugares y a todos los públicos con los eventos de OFF Mallorca Live. Este año serán cuatro citas en espacios icónicos e inesperados de la isla, dando a conocer algunas de sus maravillas.

Una antigua casa solariega dentro de la histórica finca de Sa Torre del siglo XIV en Llucmajor acoge actualmente el Hotel Zoëtry Mallorca part of World Hyatt, primera parada de OFF Mallorca Live, que arrancará de la mano de una de las artistas locales más polifacéticas e internacionales, Maika Makovski. La mallorquina y su banda pasarán por el escenario de Mallorca Live Festival, pero el jueves 29 de mayo será una oportunidad única para presenciar de cerca su singular talento en acústico en un entorno mágico.

​​Unos días antes de que arranque la octava edición de Mallorca Live Festival y Sa Fonda haga bailar a los asistentes con la mejor música en su escenario, OFF Mallorca Live se acercará a este punto de encuentro imprescindible de la isla en Deià el sábado 7 de junio. Sa Fonda celebrará una fiesta cuyo cartel sigue siendo un secreto, pero seguro será una noche inolvidable.

Antes de abrir las puertas del recinto de Calvià, el miércoles 11 de junio, la música viajará hasta uno de los monumentos más emblemáticos de la isla, el Castell de Bellver. Como apertura del ciclo de conciertos de verano del castillo, Nits a Bellver, Mallorca Live propone una íntima velada en acústico con una de las grandes bandas de rock españolas, Sidonie. Los encuentros del grupo formado por Axel Pi, Jes Senra y Marc Ros con su público son siempre una fiesta y, antes de revolucionar el festival como sólo ellos saben hacer, los asistentes podrán disfrutar con ellos de una noche con un encanto especial. El garage-rock de los mallorquines Go Cactus se encargará de abrir la velada.

El broche de oro definitivo del festival lo pondrá la ya tradicional Closing Party by Estrella Damm en el idílico marco del Balneario Illetas, el domingo 15 de junio. Un cartel de lujo tomará el relevo del punto de encuentro de los amantes de la electrónica del festival, La Plaza Electronic Stage: Pablo Fierro, DJ y productor canario mundialmente elogiado y conocido por su distintiva combinación de house, ritmos del jazz y sonidos abrasadores del alma; Arkadyan, tres músicos que han recorrido el mundo para desarrollar un estilo propio interpretando con instrumentación moderna toda clase de sonidos tribales y ancestrales, del downtempo al afro house más enérgico; Paco Colombàs, músico, promotor, DJ y figura imprescindible de la escena musical y nocturna de la isla, cuyas sesiones siempre son una experiencia con un lema propio, No Paco, No Party; y Fabian Roelandt, DJ, productor, cantante y guitarrista alemán asentado en la isla y su escena de baile desde hace años, en cuyas sesiones la electrónica no deja de girar en vinilo.