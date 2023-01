Los constructores de Baleares aseguran que el problema de la vivienda «ha empeorado» durante los ocho años de gobierno de Francina Armengol y consideran inviable la intención del Ejecutivo autonómico de vetar la compra de inmuebles a extranjeros. La presidenta de la Asociación de Constructores de Baleares, Fanny Alba, ha tildado este plan de «anuncio electoralista» por parte de la coalición de izquierdas de socialistas, independentistas de Més y Podemos.

«En ocho años el Ejecutivo no ha podido solucionar el problema de la vivienda, sino todo lo contrario, cada vez está empeorando más la situación. Los precios siguen subiendo tanto en alquiler como en venta y siempre buscan responsables externos», ha manifestado a OKDIARIO la dirigente de la patronal de construcción en las Islas.

«Desde la asociación estamos totalmente en desacuerdo con la intención del Govern de prohibir la venta de viviendas a no residentes. En primer lugar, porque es un choque frontal contra la normativa europea, en la que se establece la libre circulación de capital y de personas, por tanto, iría en contra de los principios básicos de la Unión Europea», ha continuado Alba.

Al mismo tiempo, ha recordado que esta propuesta no sólo perjudicaría a extranjeros, advirtiendo de que «el mallorquín que por ejemplo se ha ido a vivir a Barcelona por cuestiones laborales es un no residente y le podría afectar, incluso a trabajadores y funcionarios destinados a trabajar a Baleares se les va a poner trabas para acceder a la compra de una vivienda».

No obstante, desde la patronal están convencidos de que la medida no podrá implantarse. «Dudamos muchísimo de que el Govern consiga aprobarlo», ha manifestado Alba, si bien ha apuntado los posibles efectos que ocasionaría su ejecución: «Se tensionaría muchísimo el mercado del alquiler. Hay que pensar que el no residente no podrá comprar pero sí acceder a una vivienda de alquiler, se incrementarían considerablemente los precios del alquiler, ya de por sí muy elevados».

Finalmente, la líder de la asociación ha concluido así: «En los últimos días el Govern ha sacado un nuevo decreto por el cual vuelve a quitar suelo disponible que serviría para hacer vivienda asequible. Las trabas y los impedimentos los ponen ellos y buscan terceros responsables».

Fanny Alba se convirtió en la primera mujer al frente de la patronal de construcción en julio de 2020. Aunque fue elegida presidenta en enero de ese año, la irrupción de la pandemia retrasó su toma de posesión. Hace 20 años que está vinculada al sector a través de la empresa familiar y desde hace 15 es consejera delegada.

Cabe recordar que la Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales de Baleares (ABINI) han alertado del daño que el Govern de la socialista Francina Armengol está haciendo a las Islas al resucitar el plan para tratar de impedir la compra de vivienda a aquellas personas -extranjeras o no- que no hayan residido allí al menos cinco años.

Pese a que su presidente, Hans Lenz, tildó de «irrealista» este plan, argumentando que «va en contra de la legislación nacional y europea», también advirtió de que el simple hecho de volver a poner sobre la mesa esta idea ya está ahuyentado a extranjeros e inversores.