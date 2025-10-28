Constància-Girona: en busca de un milagro

Inca está engalanada para recibir hoy a un rival de Primera División. El Constància se enfrenta al Girona a las siete de la tarde en el Nou Camp, en la primera eliminatoria de Copa del Rey, y a pesar de la enorme diferencia de categoría nadie en la ciudad descarta la sorpresa. «Soñar no cuesta nada», afirma esperanzado el entrenador Guiem Llaneras. Mientras, en Girona Míchel no se fía y advierte que «les hemos estudiado a fondo, son fuertes en casa, donde aún no han perdido».

Se espera que cerca de 3.000 espectadores estén esta tarde en las gradas del estadio porque la ocasión es única. La posibilidad de enfrentarse a todo un Primera División ilusiona a la plantilla del Constància, que no ha comenzado bien la temporada en Tercera Federación, pero que espera el partido de hoy con unas enormes expectativas. «Es un sueño para nosotros», afirma la presidenta del club, Valeria Bouzada. Incluso se estrenará una camiseta conmemorativa del encuentro.

Mientras, el Girona de Míchel Sánchez llega con la lección bien aprendida: en esta competición, cualquier distracción puede ser letal. “A un partido todo es más difícil. El rival tiene una motivación especial y todo se iguala. Tenemos que estar al cien por cien”, advertía el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa.

El Constància, que juega en Tercera Federación, es consciente del reto pero también del premio que supondría eliminar a un equipo de Primera. Los baleares llegan en buena dinámica y aún invictos en casa. “Han utilizado diferentes sistemas de juego esta temporada. En casa son fuertes y no han perdido. Quieren ser protagonistas y no les han marcado goles. Están en un buen momento”, reconocía Míchel, quien asegura que el cuerpo técnico ha estudiado a fondo al rival.

A pesar de las rotaciones, el Girona quiere evitar cualquier susto y mantener la buena línea de las últimas jornadas. “En los últimos cinco partidos hemos dado un paso adelante. Tengo la sensación de que estamos en una situación de mirar hacia arriba”, destacaba el técnico.