El conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera, ha tenido que hacer frente este martes a lo que él mismo ha llamado «bulos de la izquierda» sobre su plan para establecer el próximo curso una Zona Única Educativa que dará libertad absoluta de elección de centros a las familias con hijos en edad escolar. En el enfrentamiento, Antoni Vera ha criticado hasta en dos ocasiones el escaso trabajo de los socialistas: «La vagancia está en el ADN del PSOE», ha afirmado.

Vera se las ha tenido con la que fuera alto cargo en la Consellería de Educación bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, Amanda Fernández. Fernández es, además, la nueva presidenta del PSOE de Mallorca.

La diputada socialista ha reprochado a Vera que siga adelante con su nueva propuesta de zonificación escolar a pesar de que el Consell Escolar de Mallorca votó en contra de la misma. El conseller ha tenido que recordar a la ex alto cargo de Armengol que el informe del Consell Escolar es preceptivo pero no vinculante.

A partir de ahí, el hombre de Marga Prohens en Educación se ha despachado contra la carga de trabajo de la socialista. La ha acusado de lanzar bulos a través de la red social Tik Tok. Bulos que el conseller ha rebatido con datos.

El choque ha terminado con la «gandulería» de la ex alto cargo de Armengol: «No sé si prefiere la vagancia en la gestión o el bulo en la oposición», le ha espetado para completar la intervención con un «menos bulos y más trabajo, la vagancia está en el ADN del PSOE».

Antoni Vera no se ha despedido de Amanda Fernández sin recordarle que la ex ministra Irene Montero sacó adelante la ley del «sólo sí es sí» con un informe preceptivo contrario del Consejo General del Poder Judicial.