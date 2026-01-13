El 80% de los docentes baleares denuncia un aumento de las agresiones verbales o físicas de los alumnos

Más de un 75% de los profesores ha aseverado que en los centros educativos de Baleares hay un clima «conflictivo y/o complicado» o que las agresiones por parte de alumnos y familias se han incrementado.

Estos datos se extraen de una encuesta realizada a nivel estatal por el sindicato STEs-Intersindical, en la que han participado más de 1.200 docentes del archipiélago: 873 de Mallorca, 173 de Ibiza, 148 de Menorca y ocho de Formentera.

Así, el 78,9% de los docentes de Baleares han respondido que notan esta conflictividad en los centros, el 79,4% cree que hay más agresiones verbales y/o físicas por parte de los alumnos han subido y un 75% que ha sucedido lo mismo en el caso de las familias.

Otra de las cuestiones por las que se les ha consultado es si las distintas administraciones apuestan por la escuela pública y el 60,5% de los maestros consideran que los Ejecutivos promueven la privatización, frente a un 32,5% que creen que se incentiva la pública.

Por otra parte, el 74,4% afirma que no dispone de los «recursos necesarios» para ofrecer una educación de calidad, un 39,7% apunta que su trabajo no se le puede calificar como «digno y adecuado» y un 87,4% descata que su salarios no es «adecuado».

Algunas de las quejas con mayor consenso entre la comunidad docente es que el 96,8% alerta de que la burocracia le resta tiempo de su labor docente, otra sería que el 91,5% remarca que las actuales ratios en las aulas no permiten una atención adecuada a la diversidad del alumnado y el 77,4% ha señalado que el exceso de jornada laboral afecta a la conciliación familiar y/o a su situación emocional.

Un 67% de los educadores no se siente respaldado por las administraciones y el 87,9% no cree que la sociedad valore su trabajo. No obstante, el 50,8% consideran que las familias de sus alumnos sí valoran su labor.

Por otra parte, el 82,62% de los docentes españoles valora el clima de trabajo en las aulas como «conflictivo y/o complicado», mientras que el 83,15% percibe que se están incrementando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte del alumnado.

En el conjunto de España, el sindicato ha encuestado a más de 13.000 docentes y la encuesta revela que el 76,66% de los profesores constata que se están incrementando las agresiones verbales -llegando a físicas puntualmente- por parte de las familias.

El 75,66% opina que las administraciones no apuestan lo suficiente por la escuela pública, mismo porcentaje que los que creen que no tienen los recursos necesarios (espacios, materiales y tecnología) para ofrecer una educación de calidad a su alumnado.

Casi la totalidad de los profesores (95,74%) consideran que la asfixiante burocracia que soporta resta tiempo para su labor docente y el 91,83% sostiene que las elevadas ratios en el aula no permiten una atención adecuada a la creciente diversidad del alumnado.

El estudio también concluye que el 77,82% piensa que el exceso de jornada laboral está afectando a la conciliación familiar y/o a su situación emociona; y el 46,26% advierte de que las familias del alumnado no valoran su trabajo como docentes. En este sentido, el 88,33% dictamina que la sociedad en general no valora su trabajo como docentes.

El 85,83% cree que la administración no le respalda lo suficiente; el 91,89% afirma que el salario docente no se ha revalorizado lo suficiente y no es acorde con la subida del IPC de los últimos años; el 88,34% estima que el salario docente actual no es el adecuado; y 56,6% califica su trabajo como digno y adecuado.