La conflictiva Estación Intermodal de Palma cambiará escaleras, baños y parking 20 años después de inaugurarse. Con una inversión global de 3,6 millones de euros, las principales actuaciones de mejora que proyecta el Govern en este espacio, donde en pasadas legislaturas eran habituales reyertas, tirones y no pocas quedadas de conflictivas bandas juveniles, pasan por la instalación de las nuevas escaleras mecánicas, reformas para contar con nuevos baños, nueva señalización y pantallas informativas y la nueva oficina de atención al usuario.

Se trata de la primera reforma de la estación en cerca de 20 años, desde su inauguración en 2007, y tiene el objetivo de modernizar las instalaciones para la creación de un espacio más confortable y seguro para los usuarios, en tres ámbitos principales: climatización, información al usuario y creación de nuevos espacios.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, acompañado de la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra, y el gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Orta, ha presentado las actuaciones de mejora de la Estación Intermodal.

La estación ha aumentado significativamente los usuarios, tanto residentes como visitantes, hasta casi triplicar su número en seis años, de los 5,8 millones de 2019 a los 16,5 millones con los que se prevé cerrar 2025.

Con estas mejoras, el Govern quiere garantizar una estación plenamente accesible para personas con movilidad reducida y otros colectivos, así como modernizar los espacios de uso cotidiano (como los baños públicos y la oficina de atención al usuario) para mejorar el confort, la seguridad y la estética.

A su vez, para mantener la operatividad de la estación durante las obras, los trabajos se han organizado por fases. Enmarcada en el plan de infraestructuras Islas en transformación impulsado por el Govern, la inversión global de estas actuaciones es de 3,6 millones de euros (IVA excluido), de la que ya se ha ejecutado un millón aproximadamente y el resto se ejecutará en 2026.

Claves de una reforma integral

En total, se renovarán las diez escaleras mecánicas de la Intermodal. El pasado mes de marzo, ya se sustituyeron las cuatro escaleras que dan acceso a los andenes de tren y metro de SFM; y el mes de noviembre, empezaron los trabajos para la instalación de las nuevas escaleras mecánicas de acceso al vestíbulo de la estación Intermodal, con el desmontaje de dos de las cuatro escaleras exteriores.

La instalación de las cuatro escaleras de acceso al vestíbulo y dos escaleras de acceso a las dársenas de autobuses se llevará a cabo en dos fases: en la primera, el primer trimestre del 2026, tienen que quedar instaladas tres escaleras; y las otras tres, en una segunda fase, durante el segundo trimestre del año. Se trata de la primera renovación de las escaleras en cerca de 20 años, desde su instalación en 2007.

Paralelamente, la oficina de atención al usuario se transformará en un nuevo espacio más amplio, cómodo y funcional, con mostradores adaptados a diferentes alturas y zonas de espera mejoradas, con el objetivo de ofrecer una atención más próxima, rápida y accesible. Estos trabajos se llevarán a cabo durante el primer semestre de 2026.

Durante esta fase también quedará sustituido el pavimento podotáctil, la superficie táctil del suelo de la estación, especialmente diseñada para facilitar los desplazamientos a personas con discapacidad visual, y también se sustituirán las puertas de acceso a la entrada a la estación.

La mejora del confort y la accesibilidad incluye la reforma e instalación de nuevos baños. Los nuevos baños serán más amplios y modernos y situados en una nueva ubicación para mejorar la accesibilidad. Esta actuación se prevé llevar a cabo durante el segundo semestre de 2026.

En este mismo periodo, también se prevé implantar una nueva señalización en la estación para facilitar la movilidad, la orientación y la seguridad de los miles de usuarios que pasan diariamente por ella.

Las obras se desarrollarán a lo largo de 2026, organizadas en varias fases para minimizar las afectaciones al servicio. Durante los trabajos se habilitarán itinerarios alternativos, señalización específica e información actualizada.

Asimismo, se prevé habilitar nuevos aparcamientos de bicicletas, para promover la movilidad sostenible y favorecer la intermodalidad en el uso del transporte público. Se trata de aparcamientos de bicicletas de rotación (para hasta 72 bicicletas) y se prevé su finalización los últimos meses de 2026.