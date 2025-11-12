Detenido por forzar a un discapacitado a hacerle una felación en los baños de la Intermodal de Palma

La Estación Intermodal de Palma vivió este martes una tensa tarde en sus siempre conflictivos baños. La Policía Nacional detuvo a un hombre de unos 70 años de edad por encerrar a un varón con discapacidad en el interior de uno de los aseos de la estación y obligar a realizarle una práctica sexual.

La tranquilidad se rompió cuando varios vigilantes de seguridad observaron a un hombre salía corriendo de los aseos asustado y pidiendo ayuda urgente. El personal de seguridad acudieron al baño para ver qué pasaba y se encontraron al presunto agresor con los pantalones bajados y sus genitales a la vista.

La víctima es una persona vulnerable que tiene una discapacidad. En el interior de los baños fue obligado a realizar una práctica sexual al agresor, aunque se negó, pero no podía salir al estar la puerta cerrada. Sin embargo, sacó todas sus fuerzas y finalmente pudo zafarse de su verdugo tras varios forcejeos y huyó del lugar a la carrera.

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quienes se encontraron a los vigilantes de seguridad reteniendo al presunto autor del delito, mientras que en el otro punto del hall de la estación otros vigilantes acompañaban a la víctima.

En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de agresión sexual.