Violación en una fiesta de cumpleaños: a juicio por abusar de una mujer borracha en Mallorca

Lo que arrancó como una celebración terminó en una grave causa penal. La Audiencia Provincial de Palma ha abierto sus puertas este miércoles para celebrar el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer borracha durante una fiesta de cumpleaños en Mallorca.

Todo sucedió el pasado 24 de agosto del año 2021 en una vivienda en la que se celebraba una fiesta de cumpleaños. Según el Ministerio Público, los asistentes habían ingerido grandes cantidades de alcohol, incluidos el presunto violador y su víctima.

En un momento dado de la noche, la mujer quedó indispuesta por la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que fue acompañada por una amiga suya a una habitación de la casa para dormir. El varón aprovechó este hecho para violarla en una hora indeterminada entre las 02:00 y las 10:00 horas de la madrugada.

Tras la agresión sexual, la víctima sufrió lesiones que requirieron asistencia facultativa y tratamiento médico quirúrgico.

La Fiscalía pide para el procesado ocho años de prisión por un delito de abuso sexual, además de una indemnización de 6.000 euros a la víctima. También se solicita una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante diez años.

A juicio por violar a una menor mientras dormía

La Audiencia Provincial de Palma juzga este martes a un hombre al que acusan de violar de madrugada a una menor de edad mientras dormía.

Todo ocurrió el 6 de agosto del año 2020. El hermano del acusado organizó una fiesta en su casa ubicada en la capital balear. En un momento dado de la noche, el varón conoció a la víctima, que por aquel entonces tenía tan sólo 16 años de edad, y ambos decidieron marcharse a la playa junto a otras personas de la fiesta y regresaron al domicilio entre las 08:00 horas y las 09:00 horas.

Una vez en la vivienda, la víctima y el acusado se tumbaron el misma cama y él hombre comenzó a someterla a tocamientos de carácter sexual que ella rechazó en todo momento. Sin embargo, media hora después, cuando ella se quedó dormida, el varón la violó.

La Fiscalía solicita por estos hechos siete años de prisión y el pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual. El representante del Ministerio Público también pide se le imponga al encausado una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la perjudicada durante 15 años.