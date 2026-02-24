Condenada por estafar tres millones de euros en la venta de una mansión en Mallorca a Robert Lewandoski

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha condenado a dos años de prisión a una mujer alemana por apropiarse más de tres millones de euros en la venta de un inmueble en Mallorca al delantero del FC Barcelona Robert Lewandoski en junio del año 2021, aunque podrá librarse de la cárcel si paga una multa de 1.440 euros y devuelve 1,62 millones de euros a los socios de la empresa perjudicada.

La procesada aprovechó su condición de administradora única de una sociedad para formalizar la compraventa de una vivienda ubicada en la urbanización Nova Santa Ponsa (Calvià), con el futbolista polaco.

Así, a través de su esposa, Lewandoski procedió en el mismo acto de constitución de la escritura pública a emitir un cheque a favor de la compañía por un importe de 3,51 millones de euros, que después fue ingresado por la acusada en una cuenta corriente que ella mismo había abierto a nombre de la empresa, de la que era propietaria del 25% de las participaciones, unos días antes.

Posteriormente, durante las semanas posteriores al ingreso del dinero, la mujer realizó múltiples movimientos bancarios para, sin justificación alguna, traspasar 3,1 millones de euros a su cuenta personal.

Por si fuera poco, la venta del inmueble se realizó sin conocimiento del resto de propietarios de la sociedad, quienes no fueron convocados a la perceptiva junta general de socios a la que obliga la ley de sociedades de capital.

El juicio estaba previsto que se celebrara este martes, pero la procesada ha reconocido la estafa antes de que comenzara y las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad.

El tribunal ha acordado la suspensión de la pena de cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir y afronte el pago de la responsabilidad civil, habida cuenta de que no le constan antecedentes y la condena no supera los dos años.

La sentencia es firme dado que las partes personadas ya han anunciado que la recurrirán, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TJSIB).