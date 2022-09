El concejal Jarabo logra colocar a su pareja como candidata de Podemos al Ayuntamiento de Palma

El concejal Alberto Jarabo logra colocar a su pareja como candidata de Podemos al Ayuntamiento de Palma, en concreto, a la diputada en el Congreso Lucía Muñoz, que este miércoles ha anunciado su candidatura a las primarias que esta formación celebrará el próximo mes de octubre para nominar a los principales cabezas de lista a las elecciones municipales, insulares y autonómicas de mayo de 2023.

Todo apunta a que a falta de dos semanas para que arranquen esos comicios internos en Podemos Baleares, será la actual coordinadora general de la formación, la diputada en el Congreso Antònia Jover, la candidata al Govern; Iván Sevillano, conseller insular de Infraestructuras, liderará la lista al Consell de Mallorca, y la también diputada en la Cámara Baja, Lucía Muñoz, pareja del número uno de esta formación en el Consistorio palmesano, Alberto Jarabo, la que encabezará la lista a Cort.

De hecho, los tres ya han anunciado y hecho pública su decisión sin que hasta la fecha nadie haya dado el paso para presentarse como alternativa a estos tres altos cargos de la dirección de un partido donde las relaciones de pareja parecen ser determinantes a la hora de ocupar un cargo institucional.

Muñoz es una perfecta desconocida en Palma y su candidatura cierra el paso al actual director general de Memoria Democrática del Govern, Jesús Jurado, número uno del partido en Palma y elegido como portavoz por los militantes de esta formación hace apenas año y medio. Lo lógico es que ambos se integren en una candidatura conjunta y Jurado sea número dos.

Muñoz relevará a Jarabo como candidata electoral al Ayuntamiento de Palma, una vez que reciba el aval de los militantes de esta formación sumida en una profunda crisis interna en la capital balear, que se saldó el pasado mes de junio con el cese de dos de los tres concejales con los que cuenta en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Palma, donde aspira a reeditar la coalición de gobierno con socialistas e independentistas de Més.

La joven diputada anunciaba este miércoles su candidatura a las primarias de Podemos para la Alcaldía de Palma en un vídeo que hizo público en las redes sociales, en el que tiraba del manual del alto cargo de la izquierda que ahora busca el voto de la militancia para repetir cuatro años más, afirmando que luchará para «reducir desigualdades, cuidar los barrios, trabajar en común por una ciudad más verde y que la vivienda sea una prioridad».

Es decir, todo lo contrario de lo que ha hecho esta formación en los ocho años que lleva gobernando en Palma en coalición con socialistas e independentistas de Més.

Las primarias de Podemos se celebrarán del 10 de octubre al 4 de noviembre y en el vídeo Muñoz afirma «que hay gente con mucho poder que quiere que Podemos desaparezca no por lo que hacemos, sino por lo que somos», asegurando que son «gente normal, gente de abajo, trabajadora que no recibe órdenes del poder económico», no perdiendo la ocasión para alertar de una supuesta «violencia política que se ejerce» contra mujeres como ella: «Estamos consiguiendo cambiar las cosas, avanzando en derechos y construyendo el futuro».