Compra un pastelito en un súper de Palma y se rompe un diente por un hueso de cereza oculto en su interior

Un vecino de Palma ha denunciado públicamente haberse roto un diente mientras se comía un pastelito de una conocida marca española de bollería y pastelería industrial. El afectado explica que el incidente ocurrió de manera totalmente inesperada y durante una acción tan cotidiana como disfrutar de un producto dulce adquirido en un popular supermercado de Mallorca.

La causa del percance, según su relato, es tan sencilla como preocupante. Uno de los pastelitos individuales que había comprado contenía en su interior un hueso de cereza de más de un centímetro de tamaño, un elemento completamente impropio para un producto de este tipo y que no debería encontrarse en un alimento destinado al consumo directo. El hueso, oculto entre el bizcocho de cerezas y cacao, pasó desapercibido hasta el momento del mordisco.

Según ha contado a OKBALEARES, el hombre sufrió la rotura de un diente nada más morder el pastelito, lo que le provocó un fuerte dolor y la necesidad de interrumpir de inmediato lo que estaba haciendo. Ante la situación, no tuvo más remedio que acudir a una clínica dental de la capital balear, donde los profesionales tuvieron que reconstruirle el diente dañado y realizarle un empaste para reparar los daños causados.

El suceso ocurrió el pasado 18 de noviembre de 2025, aunque no ha sido hasta hace unos días cuando el afectado decidió dar un paso más y formalizar una denuncia ante la Conselleria de Salud y Consumo de las Islas Baleares. Con esta acción, busca dejar constancia de lo ocurrido y alertar sobre un incidente que podría haber tenido consecuencias aún más graves, especialmente si el producto hubiera sido consumido por un menor o una persona mayor. El caso vuelve a poner el foco en los controles de calidad y seguridad alimentaria de los productos que llegan a los supermercados.