¿Cómo, cuándo y dónde escolarizar a los alumnos para el curso próximo en Baleares? La respuesta está en la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB) y la primera novedad es que la Conselleria de Educación ha reducido de ocho a tres las zonas de escolarización en Palma para el próximo curso.

Palma queda dividida así en tres zonas, A, B y C. La primera abarca parte del centro y los barrios de Son Rapinya, Son Serra, Son Cotoner, es Fortí, Son Armadams, el Terreno y Génova, entre otros; la zona B incluye Camp Redó, Cas Capiscol, Arxiduc, L’Olivera, Es Secar de la Real y puntos más alejados como Establiments, Son Espanyol (Parc Bit) o Son Sardina.

Por último, la zona C abarca el Llevant con La Soledat, Son Gotleu, Pere Garau, Rafal Nou, Son Cladera y Son Rullan, El Vivero y el Molinar, así como una parte del centro (alrededores de la Catedral y del Olivar) y puntos más alejados (Son Ferriol, Can Morey, Sant Jordi, L’Aranjassa, el Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, Ses Cadenes, El Pil·larí)

Esta zonificación afecta a las etapas de segundo ciclo de infantil así como a Primaria, Secundaria y Bachillerato. El resto de zonas escolares en Menorca, Ibiza y Formentera y el resto de Mallorca se mantienen sin cambios.

El pasado mes de septiembre el Govern balear que preside Marga Prohens anunció la eliminación de la actual zonificación de Baleares por distritos escolares de tal forma que sólo habrá uno en cada municipio. Era una medida para garantizar la libre elección de centro de enseñanza que al final se ha quedado a medias puesto que en Palma habrá tres zonas escolares como ya se ha indicado.

La idea de la Conselleria de Educación es seguir avanzando en este proyecto y eliminar las zonas escolares de Palma antes de final de legislatura. Con la eliminación de los distritos, el lugar de residencia no condicionará el centro de escolarización, sino que las familias podrán elegir colegio o instituto no sólo por razones de proximidad sino también por la calidad del centro o su programa educativo.

La libre elección de centro mediante la eliminación de la actual zonificación escolar es una medida que figura en el programa del PP y también en los acuerdos de gobierno firmados con Vox.

De cero a tres años

Las resoluciones publicadas este jueves potencian la tramitación de forma totalmente telemática en todos los ciclos educativos, incluidos los procesos fuera de plazo.

Por primera vez, la Dirección General de Planificación y Gestión Educativas se hará cargo del proceso de escolarización para el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), que hasta ahora dependía del Instituto para la Educación de la Primera Infancia (IEPI).

Como novedad, se ha apostado por la creación de un listado de las plazas vacantes que se actualizará de forma semanal durante todo el curso para que las familias conozcan las plazas disponibles en sus municipios.

De la misma manera que se podrá realizar en el resto de ciclos educativos, el proceso de escolarización del primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) se podrá llevar a cabo de forma telemática. La Conselleria dará soporte técnico tanto a las familias como a los centros. Las familias que lo deseen también podrán hacer las reclamaciones en los listados provisionales de forma telemática.

El calendario para escolarizar

El proceso de admisión de 0 a 3 años estará abierto del 22 de abril al 3 de mayo y como requisitos se establece que el niño haya nacido en el momento de formalizar la solicitud de admisión y que tenga un mínimo de 16 semanas en el momento de incorporarse al centro educativo.

En cuanto al proceso de adscripción, está destinado a los alumnos de 6º de infantil, 6º de primaria y 4º de ESO que deben continuar sus estudios en otros centros, dado que su centro no ofrece la etapa posterior. Este proceso tendrá lugar entre el 22 al 24 de abril, mientras que el proceso de admisión para el resto de ciclos empezará el 20 de mayo y estará vigente hasta el 28 de mayo.

En cuanto a la previsión de matrícula de los alumnos que se incorporan al sistema educativo a los 3 años (4º de educación infantil), la Conselleria trabaja con las cifras de nacimientos del año 2021 que constan en el padrón y que, aproximadamente, son unos 9.900 niños. Según los datos de los últimos años, un 90 por ciento de los niños de tres años se matriculará este año.

El proceso de escolarización empezará el 22 de abril con la adscripción para el alumnado de 6º de infantil, 6º de primaria y 4º de ESO y con la admisión para el primer ciclo de educación infantil.

Por lo que respecta al proceso de admisión para infantil, primaria, educación especial y ESO, los trámites se podrán iniciar el 20 de mayo, mientras que para los estudiantes de bachiller se empezará el 20 de junio.

Para el próximo curso 2024-2025, la Conselleria de Educación y Universidades pone en marcha dos nuevos CEIPIESO para dar respuesta a los problemas de escolarización existentes.

Uno de los casos es en sa Pobla, donde el CEIP Son Basca acogerá los estudios de ESO a partir del próximo curso escolar. El otro centro que también acogerá los estudios de enseñanza secundaria obligatoria es el CEIP Ponent de Inca, que pasará a ser un CEIPIESO.