Un colegio de Mallorca prohíbe a los monitores de comedor usar el español con los alumnos

Prohíben a los monitores de comedor de un colegio de Mallorca, concretamente de Palma, usar el español con los alumnos y sus familias. Estos trabajadores tienen que firmar un decálogo con seis puntos que les impide usar el español con los estudiantes. Los monitores «sólo pueden utilizar el español si el alumno no comprende de ninguna manera su mensaje en catalán y debe hacerlo apartándose de los demás», señala el decálogo.

Se trata de los monitores de comedor el Colegio Pintor Joan Miró de Palma, ubicado en el barrio de Nou Llevant. Los monitores pertenecen a la empresa Lúdic Educació, que tiene el contrato del servicio de atención a los alumnos en el comedor. Es la mencionada empresa Lúdic Educació la que obliga a sus monitores a firmar el decálogo en defensa del catalán y contra el uso del español en el comedor.

En estas instrucciones, de obligado cumplimiento, se indica que los monitores han de usar siempre el catalán «por ser el adecuado comportamiento lingüístico institucional», dando a entender de esta forma que siguen instrucciones de las autoridades educativas de Baleares. El decálogo se refiere al catalán como «la lengua propia de nuestra tierra».

En el decálogo se insiste en que «sólo se usará el español con el alumnado o con sus familias cuando estos no comprendan su mensaje en catalán de ninguna de las maneras». «En el supuesto de que los usuarios se dirijan a nosotros en lengua castellana, nosotros continuaremos hablando en catalán e intentaremos que ellos también lo hagan. Lo mismo hemos de hacer con padres, madres y tutores», apunta el texto.

La Asociación Hablamos Español denuncia que el «tratamiento que se le da al español en el Decálogo es que se trata de una lengua apestada y contagiosa». La asociación que preside Gloria Lago afirma que en este colegio ubicado en el barrio Nou Llevant de Palma el español es la lengua mayoritaria de alumnos y familias, muchas de ellas procedentes de Hispanoamérica.

«Se llega al extremo de indicarles a los monitores que, si no hay más remedio que usar el español, se haga apartándose del grupo, es decir, no en presencia de otras personas y que en situaciones grupales, con alguna persona que no entiende completamente el catalán, hay que mantener esta lengua y después, una vez finalizada la intervención, traducir al castellano a la persona que no entendía», denuncian desde la entidad.

Por todo ello, Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, ha preguntado a la Conselleria de Educación «si es consciente de esta situación y si es una práctica habitual». Ha solicitado formalmente como representante de la asociación que se intervenga para «poner fin a estas prácticas absolutamente deleznables».

Lago afirma que «este decálogo excluyente, discriminatorio y denigrante para con las personas que tienen el español como lengua materna o de uso habitual, debe ser cambiado por unas instrucciones acordes a un territorio donde se respetan las leyes, a los niños y se vela por su bienestar».

El decálogo que deben firmar todos los monitores de comedor a favor del catalán y contra el uso del español se basa en el Proyecto Lingüístico del Centro, donde se afirma que la lengua vehicular y de comunicación es el catalán a pesar de que la lengua materna de la mayoría de alumnos es el español.

De hecho, el catalán sigue siendo la única lengua vehicular en la enseñanza de Baleares y así figura en la Ley de Educación aprobada la pasada legislatura por el Govern de la socialista Armengol, una ley que el nuevo Ejecutivo del PP de la popular Marga Prohens no ha modificado. En base a esta ley, todos los colegios públicos de Baleares tienen implantada la inmersión lingüística y ofrecen el 100% de las asignaturas en catalán salvo algunas excepciones.