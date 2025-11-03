Club de Mar-Mallorca recauda 4.928 euros para la Fundación Almas Marinas

El Club de Mar-Mallorca ha entregado a la Fundación Almas Marinas de un donativo de 4.928 euros, cantidad recaudada durante la XXX Regata Illes Balears Clàssics del pasado mes de agosto.

La donación ha tenido lugar a bordo del Falcao Uno, embarcación en la que la fundación desarrolla la mayoría de sus actividades medioambientales. En el acto de entrega han participado José Luis Arrom, director general de Club de Mar-Mallorca, María Miralles, responsable del Departamento de Calidad y Medioambiente de Club de Mar-Mallorca, el presidente y la directora de la Fundación Almas Marinas, Carlos Samblas, y Pilar Carretero, respectivamente.

Samblas ha explicado que “la recaudación se destinará a que alumnos de diferentes centros educativos de Mallorca puedan disfrutar de una jornada en el mar, conociendo de primera mano los ecosistemas marinos e incidiendo en el uso sostenible de los plásticos. Además, aprenderán distintas modalidades de nudos marineros y conocimientos básicos del navegante”.

La Fundación Almas Marinas es una entidad dedicada a la concienciación y educación medioambiental, que trabaja con el propósito de proteger el medio marino de todos los agentes que lo contaminan. Desde sus inicios, impulsa programas educativos y acciones de divulgación orientadas a promover el conocimiento y la defensa del mar entre las nuevas generaciones.

“La educación ambiental es imprescindible para comprender las amenazas e impactos que sufren nuestros mares. Por ello, desde Club de Mar-Mallorca apoyamos de forma continuada a entidades que trabajan activamente en la protección del medio marino y en la sensibilización de la sociedad”, ha destacado Miralles durante el encuentro.

La recaudación de 4.928 euros fue obtenida por la venta de bebidas durante el trigésimo aniversario de la Regata Illes Balears Clàssics. El Club de Mar-Mallorca reafirma así su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la protección del medio ambient