Cazado haciendo caballitos en el parking de la cárcel de Palma sin carnet ni seguro

Ni en las películas se había visto algo así. La Policía Local de Palma imputa a un joven de 21 años fue cazado haciendo caballitos y maniobras peligrosas en el aparcamiento del centro penitenciario de Palma, ante la mirada atónita de los vigilantes. Y lo más surrealista: no tenía carnet, ni seguro, ni casco.

El incidente, que ocurrió el pasado 3 de octubre, fue captado claramente por las cámaras de seguridad del propio recinto penitenciario. En las imágenes —según fuentes policiales— se puede ver al individuo acelerando con fuerza, levantando la rueda delantera del ciclomotor y haciendo todo tipo de maniobras temerarias, como si estuviera en una exhibición… solo que en el lugar menos indicado.

El personal de seguridad no tardó en alertar a la Guardia Civil, que acudió de inmediato y localizó al joven en las inmediaciones. Minutos después, una patrulla de la Unidad Motorizada (UMOT) de la Policía Local de Palma se hizo cargo de las diligencias.

Las posteriores investigaciones revelaron que el ciclomotor carecía de seguro obligatorio, y que su propietario —el joven de 21 años— nunca había obtenido el permiso de conducción. Además, los agentes descubrieron que el protagonista del alocado episodio acumula numerosos antecedentes por delitos contra la seguridad vial.

Durante semanas, los investigadores revisaron cuidadosamente las grabaciones, confirmando sin ningún género de dudas la identidad del conductor. También citaron a la titular del vehículo para esclarecer los hechos y completar el atestado.

Finalmente, el joven fue llamado a declarar en dependencias policiales en calidad de investigado, aunque se acogió a su derecho a no hacerlo. Las diligencias han sido remitidas ya a la autoridad judicial.

Entre los agentes, la historia ha causado tanto asombro como incredulidad. «Es como si quisiera entrar en prisión por su cuenta», comentaba con sorna uno de ellos, al conocer que el espectáculo tuvo lugar precisamente en el parking del centro penitenciario, bajo la atenta mirada de las cámaras y del personal de seguridad.

Fuentes policiales recordaron la importancia de no realizar este tipo de maniobras, ya que «no solo ponen en riesgo la vida del conductor, sino también la de los demás». En este caso, la temeridad del joven podría costarle caro: un nuevo proceso judicial y sanciones económicas por circular sin carnet ni seguro.