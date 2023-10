La caza vuelve a estar permitida en seis zonas libres de Palma tras siete años de prohibición y desde el próximo 2 de noviembre se podrá practicar en zonas como Na Burguesa, Puntiró, Génova, Pla de Sant Jordi, Son Ferriol o en la zona rural de s’Aranjassa.

Así lo ha aprobado el pleno del Ayuntamiento de Palma que ha dado luz verde con el rechazo de las formaciones del anterior gobierno municipal, PSOE, independentistas de Més y Podemos (hoy en la oposición) a la propuesta de Vox respaldada por el PP, en la que se solicitaba que se permitiera la práctica cinegética en las zonas libres a todas las personas con licencia en vigor, a fin de evitar perjuicios injustificados a los cazadores de la ciudad. Todo ello respetando la práctica de un deporte legal, reconocido y valorado.

La caza fue prohibida en Palma en 2016 por el anterior gobierno municipal presidido por el ex alcalde socialista, José Hila, y para la recuperación de su entrada en vigor, el Ayuntamiento de Palma tendrá que acogerse al Plan Marco de Ordenación Cinegética del Consell de Mallorca.

Para el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, con esta decisión «volvemos a una actividad que se hacía en el 2016 y que ustedes cambiaron», ha afirmado dirigiéndose a la bancada de la oposición.

«He propuesto volver a lo que se hacía y bien. No solamente con la caza, también el tiro al plato y el tiro de hélice”. Así ha respondido el líder municipal de Vox en la plaza de Cort a la concejala independentista de Més, Neus Truyol, argumentando «lo positivo de esta propuesta para con el gremio de cazadores» y los deportistas de estas modalidades.

Coll, ha recalcado la importancia de la caza para eliminar alimañas que perjudican a los agricultores, como también, de la cetrería en los aeropuertos para evitar accidentes aéreos.

Ahora sólo se permitía la caza en Palma en cotos privados

Tras su prohibición sólo se podía cazar en Palma en cotos privados, y una vez permitida la actividad, podrá realizarse en terrenos rurales donde la práctica cinegética no entrañe ningún riesgo para los ciudadanos.

Durante estos años de prohibición, los cazadores con licencia vigente de Palma sólo podían practicar su deporte en los cotos privados de caza, restringiendo esta afición a aquellos que puedan costearse una parcela particular (en la actualidad, menos del 15% del total), y obligando al resto a desplazarse a otros municipios para la práctica de su deporte, según han remarcado desde Vox.

Para esta formación la supuesta finalidad ecologista de esta medida resultaba claramente desmentida cuando se observa que la prohibición afectaba incluso a las modalidades de tiro al vuelo o tiro al plato, en los que no se ve afectado ningún animal. Ante esta situación Vox concluye que detrás de esta prohibición no había más que un afán sectario, de impedir aquellas actividades que no encajan en los gustos y prioridades del pacto de izquierdas.