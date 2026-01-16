La casa donde se produjo el derrumbe mortal no había pasado la Inspección Técnica de Edificios

El Ayuntamiento de Manacor ha puesto una vivienda a disposición de la familia afectada por el derrumbe mortal de la madrugada del jueves, en el que murió un joven de 18 años, para que pueda alojarse temporalmente y ha precintado la vivienda afectada.

Los técnicos de Urbanismo han inspeccionado el inmueble y firmarán un informe técnico con una serie de recomendaciones urgentes de seguridad, que incluyen la prohibición de entrar en la vivienda, su precinto, acordonamiento de la zona y el desalojo provisional de los vecinos afectados hasta que no se haya hecho una evaluación definitiva.

Según ha informado el Ayuntamiento, una vez se obtenga autorización judicial, los técnicos municipales entrarán para llevar a cabo las tareas de entibación para asegurar la consolidación. Posteriormente, se retirarán las runas y se comprobará detalladamente el estado de la estructura.

Desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo han informado que no se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni documentación relativa al estado de conservación de esta vivienda. En este caso, el edificio tenía más de 30 años y debería haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

El Ayuntamiento ha recordado que las personas propietarias tienen la obligación legal de conservar y mantener en buen estado sus bienes inmuebles. En el caso de edificios de más de 30 años, es obligatorio disponer del informe de evaluación de edificios.

Hay que recordar que los hechos sucedieron a las 5:15 horas de ayer en una vivienda de la calle Sant Francesc, según la información facilitada por los Bomberos de Mallorca. Por causas que ya se están investigando, se desmoronó el forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, cayó sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.

El Ayuntamiento de Manacor ha acordado con los portavoces municipales, el Patronato de Sant Antoni y la Banda de Música del municipio mantener las fiestas de Sant Antoni 2026 después de la muerte de Miguel Ángel Flórez, el joven de 18 años fallecido.

De esta manera, este año no se hará la tradicional recepción institucional que hace el Consistorio al Patronato, dimonis y sonadors en la Sala. Así, la colla saldrá de cal Baciner y se dirigirá hacia el Ayuntamiento de Manacor, donde los sonadors interpretarán dos piezas con los dimonis quietos a pie de calle, en señal de respeto.

La Banda de Música de Manacor de la cual el fallecido era miembro como saxofonista también se ha querido sumar a los homenajes y ha decidido que el recorrido del carro de la colcada que sale del Ayuntamiento a las 19.00 horas se haga en silencio, con redoble de tambores, en señal de luto, hasta la iglesia dels Dolors.