El joven de 18 años fallecido en el derrumbe de Manacor era saxofonista de la banda de música municipal

El municipio de Manacor (Mallorca) atraviesa uno de sus días más difíciles por la muerte de Miguel Ángel Flórez, el joven de 18 años que ha fallecido esta madrugada después de que le cayera encima el techo de la habitación en la que dormía junto a su hermano de 12 años.

La víctima era saxofonista en la Banda de Música de Manacor, que nada más conocer la tragedia ha emitido un comunicado en sus redes sociales lamentando la muerte del joven. «Siempre estarás presente, vuela alto. Desde la banda de música os hacemos llegar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. Así como podamos, continuaremos haciendo banda», han manifestado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Banda de Música de Manacor (@bandademusicademanacor)

El suceso, que ha conmocionado al municipio y a toda la isla de Mallorca, ha ocurrido a las 5:15 horas de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Sant Francesc. Por causas que se están investigando, se ha desmoronado el forjado de una habitación de la casa y ha caído sobre Miguel Ángel Flórez y su hermano.

Hasta el lugar se desplazaron con suma celeridad los equipos de emergencias, que rescataron bajo los escombros a los dos hermanos, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida al mayor de 18 años. Por su parte, el menor se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Son Espases.

En el momento de los hechos, los padres de las víctimas se encontraban en otra habitación de la casa y pudieron salir ilesos. Durante la mañana han sido atendidos por psicólogos del 112.

Los bomberos accedieron al interior de la vivienda para llevar a cabo el rescate de los atrapados, en una intervención especialmente compleja debido al mal estado estructural del inmueble, que presentaba signos evidentes de deterioro.

🚨 Avui a les 5.12 h s’ha rebut un avís per un enfonsament en un edifici situat a Manacor. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat el parc de bombers de Manacor i Llucmajor, amb la participació del sergent i dos tècnics. pic.twitter.com/cBzjSsVZxJ — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) January 15, 2026

Fue precisamente durante estas labores cuando se produjo un segundo derrumbe, una vez que los efectivos ya se encontraban trabajando dentro de la casa. Parte de la estructura volvió a colapsar y una segunda viga cayó repentinamente, obligando a los bomberos a abandonar el interior de manera inmediata y apresurada ante el riesgo inminente de un colapso mayor.

Como consecuencia de este nuevo desplome, un cabo de bomberos resultó alcanzado en la zona costal, sufriendo un golpe en las costillas. Afortunadamente, y pese a la violencia del impacto, las primeras exploraciones confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, acudió al lugar para seguir de cerca la situación y expresar personalmente sus condolencias institucionales a la familia. El Govern balear, por su parte, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Manacor para colaborar en lo necesario tras el derrumbe mortal.