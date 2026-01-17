La carretera mallorquina de Bunyola a Orient estará cerrada todos los días 12 horas a partir del lunes

La carretera que conecta Bunyola con Orient cerrará todos los días laborables durante varias horas a partir del próximo lunes, 19 de enero, y hasta el próximo 31 de marzo.

Así lo han informado desde el Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca en un mensaje publicado en la red social ‘X’ (antes Twitter), en el que han precisado que los días laborables la vía permanecerá cerrada desde las 07.00 hasta 19.00 horas.

Estos cortes han sido previstos para la preparación del inminente inicio de obras de refuerzo del firme en esta vía, han añadido desde el Departamento de Carreteras de la institución insular.

Por otra parte, el municipio de Calvià también afronta diversas obras de mejora en su red viaria de los que aún no se han anunciado afectaciones para los conductores como las anunciadas obras de refuerzo del firme entre Peguera i Andratx (5 millones de euros) que están a punto de acabar y el vial cívico entre Peguera i Camp de Mar (1,2 millones) que empezará a construirse este mes de enero. El conseller de Territori, Fernando Rubio, también ha explicado que la reforma de la carretera entre es Capdellà y Esporles podría empezar entre los meses de marzo y abril, ya que el proyecto, con un coste de 5 millones, ya está acabado.

A petición del Ayuntamiento de Calvià se ha puesto en marcha la redacción del proyecto de mejora de la carretera que enlaza Palmanova con Calvià y que también llegaría hasta el colegio Ágora Portals. Una obra que el Consell de Mallorca piensa ejecutar este 2026, con un presupuesto de unos 4 millones de euros.

También se han iniciado las obras de la rotonda y el vial cívico de Crestatx (sa Pobla) financiadas mediante el convenio del Consell de Mallorca con el Govern de les Illes Balears (GOIB). Los trabajos durarán unos 10 meses y tienen un coste de unos 2,3 millones de euros. Una suma que se extrae del protocolo del convenio de carreteras que se firmó en 2024 y que se ratificó el 2025.