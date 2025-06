Carlos Martorell es Ibiza

Carlos Martorell nació en Barcelona en diciembre de 1944 en el seno de una familia de la sociedad barcelonesa. Desde muy joven destacó por su personalidad muy especial, irrepetible, unas veces arrebatadora y otras difícil, pero encantadora como la de los genios.

Si he conocido a una persona entregada a servir a los demás para que disfruten ése es Carlos, capaz de conseguir que lo más difícil parezca fácil. Antes de seguir, solicito humildemente un homenaje público del Govern balear, en el que sus amigos podamos darle las gracias por todo lo que nos ha hecho vivir y disfrutar sin pedir jamás nada a cambio.

La carrera profesional que eligió Carlos se aleja bastante de la que a priori se esperaba de él. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Comenzó su carrera de relaciones públicas a los 18 años organizando los momentos recreativos de los congresos internacionales de medicina, siendo su padre presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiovascular. Es colegiado fundador del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Impartió clases en la Universitat Internacional de Catalunya.

En Carlos nada ha sido un regalo, al contrario, todo ese mundo que nos hubiese gustado vivir fue la consecuencia de un esfuerzo sobrehumano que, como pasa siempre en España, pocos saben entender y valorar. Ya es hora de que les demos las gracias a los que nos han hecho la vida bonita. Los que no lo conocen fliparán cuando les hable de sus logros y hazañas. Empiecen a flipar como si estuviesen en una de esas fiestas alucinógenas que creó Carlos.

En 1963 fue a conocer la isla de Ibiza, entonces virgen y pobre. Se enamoró y abandonó su carrera de Derecho, en el quinto curso, para instalarse a vivir en la Ibiza hippy, en 1968. Y habló tanto de Ibiza que ese año Oriol Regás, propietario de la discoteca Bocaccio de Barcelona, le encargó que organizase un viaje para que unos 110 clientes de la discoteca pasasen tres días divertidos en la aún desconocida Ibiza. Volaron en un avión alquilado de Spantax, ocuparon todo el Hotel Montesol y bailaron todas las noches en la muy pequeña discoteca Lola’s, donde Carlos había organizado la Noche de Blanco.

La expedición tuvo mucho éxito y fue la primera vez que la prensa española publicó titulares como «Fiesta en Ibiza». Inconscientemente había plantado la semilla del exitoso ocio nocturno.

En 1969 le enseñó la isla a Ricardo Urgell, que decidió abrir el Pacha de Ibiza. Y Carlos le ayudó a organizar la fiesta de apertura. Y, desde entonces, Carlos no paró de colaborar con Pacha, llevando a bailar incluso a miembros de la realeza como los Reyes de Bulgaria, la Princesa María Gabriela de Saboya, el Conde de Barcelona, padre del Rey Juan Carlos, la Infanta Elena, miembros de la familia de Raniero de Mónaco y muchos famosos nacionales e internacionales.

Más adelante organizó las aperturas de las discotecas Amnesia, Charly Max y KU (hoy Unvers). Para la apertura de Amnesia fue a Nueva York a comprar los discos de vinilo. Y su invitada principal fue la actriz Ursula Andress. Para la apertura de KU tuvo una idea premonitoria y ecológica. Organizó el Funeral por el Mediterráneo llenando con cientos de botellas de plástico la gran piscina. Y todos los invitados iban en procesión, alrededor de las aguas, con velones en las manos, vestidos de luto obligatorio, con el Réquiem de Mozart.

Carlos habla cinco idiomas y ha sido modelo de publicidad para White Horse y Desigual. En 1971 compró un triplex en Dalt Vila, que filmé para mi programa House & Style. Y alquiló una casa sin electricidad, en Sant Carles, donde pasó 35 mágicos veranos.

En 1972 viajó a Nueva York y, desde entonces, pasó 17 otoños seguidos en la gran ciudad. Allí trabajó como periodista fotografiando y entrevistando a personajes muy famosos como Andy Warhol, Mick Jagger, Grace Jones, Halston, Elsa Peretti, Paloma Picasso y Liza Minelli, entre otros.

Hace periodismo y colabora con el Diario de Ibiza, el Periódico de Ibiza y la revista Ibiza Live Report. Y desde hace cinco años cuenta todos los jueves las Historias de Carlos Martorell en Onda Cero Ibiza y Formentera. Durante un tiempo trabajó para la introducción del arquitecto Ricardo Bofill en París. Y es asesor de prensa del arquitecto José Ribas.

Hay relaciones públicas modernos e influencers que no saben quién es esta leyenda viva que inventó una forma de trabajar para ellos. Javier Escobar y otros aprendieron mucho de su maestro. Carlos reclama su lugar en este mundo donde cabezas infantiles ganan fortunas.

Ha escrito dos novelas Réquiem por Peter Pan en Ibiza (traducida en inglés en digital) y La memoria enjaulada, sobre el Alzheimer. Ambas en venta en Amazon. Y publicó el libro El Baile de Pacha, que es una joya, con Toni Riera. El Consulting de Carlos Martorell se ha ocupado de la organización de eventos, promoción y divulgación de marcas. Y entre sus clientes están Dior, Loewe, Armani, Gucci, Louis Vuitton, Calvin Klein, Etro, Chopard, relojes Chanel, Polo Ralph Lauren, Mango, Swatch, Cartier, Tiffany, Rabat, Virgin Galactic, Charlotte Tilbury y Bru&Bru.

Otra de sus especialidades es la promoción de restaurantes y hoteles, como el Montesol, Ibiza Gran Hotel, Standard Hotel y el agroturismo Atzaró, donde colaboró para las fiestas de Mango de Penélope Cruz y su hermana Mónica, y del perfume Lady Rebel. Además, ha hecho varias exposiciones de sus fotos de la India y Haití. Y ha decorado restaurantes y varias casas particulares. Su gusto estético, en cualquier ámbito, es fabuloso. Una clase auténtica sin coches de lujo ni brillantes en las orejas.

Carlos empezó a promocionar Ibiza a finales de los años 60, a la que llegaron los hijos de americanos para esconderse y no ir a la guerra de Vietnam. Ahora en la isla mucha gente se ha hecho millonaria.

Carlos fue muy libre. Un hippy que se bañaba desnudo sobre su caballo. Y se rodeó de personas muy importantes del mundo, que no duda en presentarme si le pido que me eche una mano. Otros te piden una pasta a cambio de un teléfono o de facilitarte un contacto. Quiero decir con esto que hay que respetar a las personas que crean mundos felices desde la generosidad porque les nace de dentro.

La fiesta Flower Power sólo es divertida si la maneja Carlos. No falta nadie. A raíz del gran éxito se hace en muchos lugares. Y no creo que mi amigo haya recibido ningún royalty. Parezco un resentido, pero Carlos sabe que no lo soy. También lo sabían Javier Escobar y María Juan de Sentmenat. Si quieres tener éxito has de tratar a todas las personas por igual y sobre todo lo has de hacer desde el cariño.

Para su fiesta anual Flower Power Vip este señor recorría la isla en una moto, de casa en casa, para entregar las invitaciones en mano. Y no faltaban ni sus amigos, ni personajes famosos como Valentino, Elle MacPherson, Anne Hataway, Shakira, Ana Obregón, Massiel, Marta Sánchez, Jon Kortajarena, Santiago Segura y muchos más, que posaban en el photocall y luego bailaban muy contentos con buena música y mucho espacio en una zona vip. El no ser invitado era un drama para muchas personas. Había un número muy limitado de pulseras y barra libre.

Carlos fue nombrado dos veces Mejor Relaciones Públicas de España. Y es Embajador de Luxury Spain, Embajador de Ibiza Preservation y Embajador de Ibiza Luxury Destination. Ha recibido el Premio de Turismo de Radio Onda Cero. Y el Hotel Mongibello ha puesto su nombre a una suite.

Es entrevistado varias veces al año por televisiones nacionales y extranjeras y para documentales y podcasts sobre Ibiza y su pasado. Últimamente se le está viendo, en medio mundo, en el documental Mythos Ibiza, de la cadena internacional Arte. En el verano del año 2024 desfiló varios domingos en La Noche Ibiza del musical de Nacho Cano Ibiza Hippie Heaven. Y, durante todo el verano su nombre apareció en la gran pantalla del Teatro Pereyra.

Con su Blog El observador solitario sigue promocionando Ibiza y Formentera. Carlos promociona Ibiza desde hace 62 años sin empresa ni negocio. Todo en agradecimiento a la isla que le cambió la vida. Habría sido un gran actor. Y, como tiene mucho sentido del humor, en su documental Carlos Martorell Polifacético de YouTube, se disfraza de cinco personajes que se burlan de Carlos Martorell. Cuando le dicen que se merece un gran homenaje contesta: «A lo mejor, cuando me muera, pondrán mi nombre a un callejón sin salida».