Carlos March deja la presidencia de Corporación Financiera Alba y es sustituido por Juan March de la Lastra

El consejo de administración de Corporación Financiera Alba ha acordado nombrar presidente de la compañía a Juan March de la Lastra, hasta ahora vicepresidente primero, en sustitución de Carlos March Delgado, que deja el cargo tras haber cumplido 80 años. Juan March Juan, hasta ahora vicepresidente segundo, pasará a ser vicepresidente único.

Este relevo en la presidencia de Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de Banca March, se produce en un momento en el que la compañía ha dejado de estar cotizada para pasar a ser propiedad 100% de miembros de la familia March, una vez adquiridas las últimas participaciones que quedaban en manos de accionistas minoritarios tras la OPA de exclusión anunciada a finales del año pasado y que se ejecutó esta pasada primavera.

En el momento del anuncio de la OPA, el accionariado de la compañía se encontraba concentrado en torno a un 95% en manos de miembros de miembros de la familia March y el volumen de acciones de Alba que se negociaban en el mercado había caído hasta representar entre un 0,02% o un 0,03% del capital social.

Además de la caída en el volumen de negociación, la firma explica también que la condición de cotizada imponía una serie de obligaciones legales que exigían una «dedicación de recursos elevada» para la estructura actual de Alba, sin que «ello ofreciera ventajas significativas desde el punto de vista operativo o financiero para su actividad inversora».

Igualmente, afirma que Alba «no necesitaba ni tenía intención, ni a corto ni a largo plazo, de acudir al mercado bursátil para financiar su actividad», puesto que el modelo de negocio de la sociedad se basa en la reinversión de los flujos netos de caja generados por su cartera sin recurrir al mercado para financiarse. En este sentido, pone como ejemplo que no ha realizado ampliaciones de capital dinerarias ni fusiones con terceros en más de 35 años.

Así, Corporación Financiera Alba y su presidente y mayor accionista, Carlos March, formularon conjuntamente una OPA de exclusión dirigida por el 4,81% del capital social de Alba a un precio de 84,20 euros por acción en efectivo.

Este precio representaba una prima del 78,8% sobre el precio de cotización de la acción el día previo al anuncio de la operación, realizado el 12 de diciembre de 2024, y del 69,0% sobre la media de los seis meses previos. Además, la oferta superaba el máximo histórico de cotización de la acción, que ascendió a 60,70 euros por acción en junio de 2007.

El nuevo presidente de Corporación Financiera Alba, Juan Marcha de Lastra, ha explicado que, una vez concluida la OPA de exclusión, y al igual que en Banca Marcha, donde también la familia March es accionista único, la intención en esta nueva fase es mantener en Alba un gobierno corporativo «sólido», «con una amplia mayoría de consejeros independientes» y una separación de poderes que «ayuda a una mejor toma de decisiones a medio y largo plazo, así como a una generación de valor que tenga en cuenta a todos los grupos de interés».

«Alba es y seguirá siendo uno de los mayores inversores institucionales de capital español y la exclusión de cotización no tendrá ningún impacto ni en su estrategia inversora futura ni en sus participadas actuales», asegura en el comunicado la agencia Europa Press.