El secretario general del Partido Popular de Menorca y senador, Cristóbal Marqués, ha criticado que el candidato de Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, no haya condenado firmemente que sus socios de gobierno, EH Bildu, incluyan en sus listas condenados por delitos de sangre. Esto, a raíz de una pregunta que realizó una persona del público, el pasado martes en el debate del Ateneu de Maó, en la que cuestionaba al candidato por no condenar estos hechos.

El PP recuerda que «el compañero de partido de Josep Juaneda, el vicepresidente del Consell, Miquel Àngel Maria, hace tan solo unas semanas compartiera en redes sociales que había asistido a la presentación de la lista municipal de EH Bildu en Portugalete, mostrando su apoyo a esta formación política».

«Lamentamos que Juaneda no haya sido contundente en su respuesta y no condene firmemente los hechos por parte de sus socios de gobierno», ha asegurado. «Usar el mismo cliché que suele usar Bildu en sus comunicados sobre terrorismo, recuerda gravemente a tiempos pasados».

Además, Marqués ha añadido que «es bochornoso que por su parte, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, tampoco se haya pronunciado sobre la información sobre su vicepresidente».

El secretario general del PP de Menorca y senador ha lamentado la desidia por parte del PSOE, en referencia a los actos de sus socios de gobierno de Més por Menorca. En esta línea, Marqués insta a la presidenta del Consell Insular a pronunciarse sobre las tibias palabras de su conseller y a que se condene la inclusión de procesados por terrorismo en las listas de Bildu.

Cabe recordar que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, denunció el pasado domingo en Palma «el silencio» de la presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, ante la presencia de «etarras» en la lista electoral de Bildu. Gamarra se ha refirió a Armengol como «la alumna aventajada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

La secretaria general del PP censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tolera la «indecencia» de la presencia de «etarras» en las listas electorales de Bildu porque «está dispuesto a entregarles aquello que pidan con tal de mantenerse en el poder».