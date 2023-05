Cuca Gamarra: «Sánchez aceptaría el voto de un diputado terrorista de Bildu para seguir en el poder»

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) nos recibe en el Congreso tras otro intenso cara a cara con Pedro Sánchez. La noticia de que Bildu ha colado a 44 terroristas en sus listas del 28M, incluyendo a siete asesinos condenados, ha saltado horas antes y deja descolocado al presidente del Gobierno y al PSOE. Sánchez no dice ni mú en el Congreso a la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, que se lo reprocha exhibiendo los periódicos del día. Sánchez no sabe qué decir. Eso ya califica moralmente al personaje. Tarda dos días en responder. El calendario le mata y, al final, Bildu destroza su visita a la Casa Blanca. Se ve obligado a responder allí por los diputados terroristas de sus socios preferentes. «Será legal, pero no decente», afirma, y recuerda a las víctimas del terrorismo después de cinco años evitando recibirlas por más que se lo han pedido reiteradamente. Otro detalle que califica moralmente al personaje. La Embajada de Estados Unidos en Madrid mantiene bien informado a Joe Biden y su Gobierno sobre los personajes que acompañan a Sánchez en la gobernabilidad de un país tan estratégico como España. Sánchez se saca de la chistera ante Biden unos cuantos inmigrantes mexicanos que traerse a España, aunque Canarias, Ceuta, Melilla y varias regiones peninsulares estén desbordadas de inmigración ilegal norteafricana. Otra idea genial para salir del paso, pero que no cala. Hasta el diario El País reconoce el sábado en portada: «El cupo de migrantes desde México que acogerá España no será significativo». La famosa visita a la Casa Blanca ha quedado tocada, casi hundida, gracias a Bildu. Cinco años mendigando una visita para esto.

Cuca Gamarra es clara en la entrevista a OKDIARIO por más que el presidente diga lo que diga: «Sánchez aceptaría el voto de un diputado terrorista de Bildu para seguir en el poder si lo necesitara. El cartel electoral de Bildu es el del PSOE». Gamarra pide a los votantes del PSOE que lo recuerden. «Ahora hay candidatos socialistas que dirán, incluso, que no conocen a Sánchez. Pero Page, Ximo Puig, Lambán o Vara son tan responsables como Sánchez por no rebelarse y permitir el papel que tiene Bildu en el Gobierno de España».

PREGUNTA.- 44 terroristas de ETA en las listas de Bildu. ¿Qué le parece?

RESPUESTAS.- Me parece que blanco y en botella. Viene a confirmar lo que es Bildu desde que ha entrado en las instituciones. El problema no es ese. El problema es el papel que le ha permitido Pedro Sánchez que juegue en el Gobierno de España haciéndolo socio preferente. Y Sánchez está dispuesto a cederles cualquier cosa con tal de seguir en La Moncloa. El cartel electoral de Bildu es el cartel electoral del PSOE el 28 de mayo.

P.- Page, Ximo Puig, Lambán o Vara, ¿son tan responsables de esto como Sánchez, por más que digan ahora?

R.- Absolutamente. Ellos lo han permitido. Si se hubieran rebelado de verdad contra Sánchez, hoy Bildu, que es un partido que quiere romper España, no estaría decidiendo el gobierno de España.

P.- ¿Tiene alguna duda de que Bildu llevará terroristas también a sus listas al Congreso en las elecciones generales?

R.- Yo no tengo ninguna duda de nada de lo que es capaz de hacer Bildu, un partido que no condena el terrorista y cuyos dirigentes pueden tener información para aclarar los atentados de ETA sin resolver. Pero Bildu es, reitero, lo que Pedro Sánchez y el PSOE le permiten ser.

P.- ¿Tiene alguna duda de que Sánchez aceptaría en diciembre el voto de un diputado terrorista de Bildu para ser presidente si lo necesitara?

R.- Yo no tengo ninguna duda de lo que es capaz de aceptar Pedro Sánchez con tal de seguir en el poder. Es el mismo que le dijo a los españoles y a sus votantes que no pactaría con Bildu. Que vean sus votantes lo que hizo. Volverá a decir ahora muchas cosas, pero volverá a hacer todo lo necesario con tal de mantenerse en el poder. Su mejor perspectiva [en diciembre] es reeditar Frankenstein, pero él estará más débil. Sus socios independentistas lo aprovecharían y su papel sería aún mayor y más fuerte que ahora.

