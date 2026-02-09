Un camión hormigonera pierde la carga y provoca el caos circulatorio en la Vía de Cintura de Palma

La tranquilidad de la capital balear se vio interrumpida este lunes por un accidente espectacular que convirtió una de las principales vías de acceso a Palma en un verdadero río de cemento. Un camión hormigonera perdió su bombo lleno de cemento a la altura del kilómetro 3 de la MA-19, justo en la incorporación de la autopista de Llucmajor con la Vía de Cintura (Ma-20), provocando el corte total del acceso hacia la ciudad y un caos circulatorio de proporciones épicas.

El incidente ocurrió poco antes de las 12:00 horas y, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el accidente no dejó heridos. Sin embargo, los carriles quedaron completamente ocupados por el camión accidentado y el cemento derramado, obligando a desviar el tráfico hacia el Paseo Marítimo y otras rutas alternativas.

«La situación era surrealista», relata David, uno de los conductores atrapados en el atasco. «Parecía que la carretera se había convertido en un río gris y sólido de cemento, imposible de atravesar». La circulación en dirección Palma quedó bloqueada durante horas, generando colas kilométricas y desesperación entre los automovilistas.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del SAMU 061 y la brigada de limpieza de Carreteras del Consell de Mallorca, que comenzaron a retirar el cemento derramado para permitir la reapertura de los carriles. Además, fue necesaria la presencia de una grúa de grandes dimensiones para retirar el vehículo accidentado.

Las primeras investigaciones indican que el conductor se encuentra ileso, y las pruebas de alcohol y drogas han dado resultado negativo. La Guardia Civil se hará cargo de esclarecer las causas del accidente, que aún se desconocen, aunque no se descarta un fallo mecánico o un problema con el desplazamiento de la carga.

Este incidente recuerda cómo un solo vehículo puede convertir la circulación en un verdadero infierno de tráfico y resalta la importancia de la seguridad en el transporte de materiales pesados. Los operarios trabajaron a contrarreloj para devolver la normalidad a la zona y permitir que los miles de conductores que pasan por la autopista de Llucmajor pudieran continuar su camino sin mayores problemas.