Una cámara grabó el accidente donde falleció un marroquí de 30 años tras estrellarse con un muro en el Palma con una moto robada

Las cámaras de seguridad del gimnasio Team Tornado captaron el momento exacto del accidente en el que falleció un joven marroquí de 30 años y otro resultó herido de gravedad con una moto robada el pasado domingo en el Coll d’en Rabassa, en Palma. Las imágenes, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, permiten reconstruir parte de la violencia del impacto y muestran cómo los dos ocupantes se estrellan contra el muro y las cristaleras del club de boxeo, regentado por el campeón Jon ‘Tornado’ Martínez, antes de acabar impactando contra una columna de la fachada del edificio.

El accidente tuvo lugar en la calle Cardenal Rosell, donde la motocicleta terminó saliéndose de la trayectoria y chocando contra la fachada. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes, un joven de nacionalidad marroquí y 30 años, perdió la vida. El segundo, de 25 años, sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde quedó ingresado.

La investigación abierta por la Policía Local de Palma ha permitido conocer, además, nuevos datos sobre las circunstancias que rodean al siniestro. Según las pesquisas realizadas hasta el momento, la motocicleta de 125 centímetros cúbicos en la que circulaban los dos jóvenes habría sido robada esa misma noche en Son Gotleu, tal y como les adelantó en rigurosa exclusiva OKBALEARES.

La procedencia del vehículo se ha convertido en uno de los elementos que los investigadores deberán esclarecer. La Policía trata de determinar quién sustrajo la motocicleta, cuándo pasó a estar en manos de los dos ocupantes y qué recorrido realizó durante las horas previas al accidente.

El hecho de que la supuesta sustracción se produjera pocas horas antes del accidente obliga a los investigadores a reconstruir con precisión la secuencia de acontecimientos. Para ello, las diligencias deberán establecer qué ocurrió desde el momento en el que la moto fue presuntamente sustraída en Son Gotleu hasta su llegada al Coll d’en Rabassa.

La investigación también ha incorporado otros elementos que podrían resultar relevantes. Los agentes habrían localizado armas blancas entre las pertenencias de los dos ocupantes, así como un cordón de oro cuya procedencia se considera, por el momento, dudosa. Estos objetos han quedado incluidos en las diligencias policiales y su origen deberá ser determinado.

Estos nuevos datos abren una línea de investigación paralela a la destinada a esclarecer las causas concretas del accidente mortal en Palma. Los agentes deberán analizar todos los indicios disponibles para establecer qué sucedió durante las horas previas al siniestro y cuál era la situación de los dos jóvenes antes de circular por el Coll d’en Rabassa.

Mientras tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad del gimnasio Team Tornado aportan un testimonio visual especialmente relevante. En ellas se aprecia cómo la motocicleta acaba impactando violentamente contra el cristal blindado del club de boxeo y, posteriormente, contra uno de los elementos de la fachada.

El vídeo permite observar la secuencia del accidente desde una perspectiva privilegiada y ayuda a contextualizar la magnitud del impacto que acabó provocando la muerte de uno de los ocupantes y dejó al otro herido grave.

La investigación continúa abierta y será necesario determinar el origen de la motocicleta, la procedencia de los objetos localizados y las circunstancias que llevaron a los dos jóvenes hasta el punto donde se produjo el siniestro. Por ahora, la moto presuntamente robada en Son Gotleu, los objetos encontrados y las imágenes del accidente forman parte de las principales líneas de las diligencias abiertas por la Policía Local de Palma.