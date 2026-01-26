Calvià inaugura la XXXV Challenge Ciclista Mallorca 2026

Calvià acogerá este próximo miércoles 28 de enero la primera jornada de la XXXV edición de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca. La prueba deportiva tendrá su centro neurálgico en Palmanova, ya que la salida y la llegada de la carrera tendrán lugar en el Passeig de la Mar de Palmanova.

El control de firmas de los equipos comenzará a las 10:55 horas, realizándose el corte de cinta a las 12:10 horas. Tras completar el recorrido, está previsto que los corredores lleguen a la línea de meta alrededor de las 15:55 horas, momento en el que se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos.

Con motivo de la prueba, se producirán restricciones de tráfico y aparcamiento a lo largo del itinerario previsto, principalmente en las zonas de Palmanova, Es Capdellà y Calvià. El dispositivo de seguridad funcionará principalmente durante el recorrido mediante un sistema de cierre al paso de los ciclistas, lo que puede generar retenciones puntuales.

Se recomienda a residentes y visitantes a que tengan en cuenta las posibles restricciones para acceder a las zonas afectadas por la carrera, y que planifiquen sus desplazamientos con antelación, utilizando rutas alternativas en la medida de los posible. El Ayuntamiento agradece la comprensión y cooperación para garantizar el éxito y la seguridad del Trofeo Calvià.

Se puede consultar la información detallada sobre las rutas y las restricciones específicas, con los horarios de paso y las vías afectadas, en el siguiente enlace: calviadeportes.com/trafico-vc/