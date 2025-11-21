CAEB y Banco Santander reafirman su apuesta por la innovación entre las pymes de Baleares

El salón de actos de CAEB ha acogido este viernes el coloquio Innovar desde las Islas: oportunidades, retos, aprendizajes y logros, que ha contado con la participación de varios ganadores de las ocho ediciones de los Premios CAEB-Santander a la Innovación Empresarial, que se han celebrado ya en Palma. La jornada, presidida por el vicepresidente de la patronal Gabriel Llobera y la directora territorial en Baleares del Banco Santander, Celia Torrebadella, ha analizado diversos casos de éxito, su evolución, logros y el impacto de los proyectos innovadores.

Durante los últimos ocho años por esta jornada dedicada a la innovación de la mano del Banco de Santander han desfilado más de un centenar de pequeñas y medianas empresas, que han puesto en el mercado un nuevo producto o que han desarrollado algún tipo de acción innovadora para mejorar su gestión empresarial. Proyectos de empresas como Enovam, Podarcis, Clínica Humana, Cut&Go, Laminar Pharma, FDSA Desarrollo, Wattzer by Autovidal o, los últimos, Connec24 y Fergus Group, unidos y comprometidos con la innovación, informan desde la patronal balear.

«Recibir este reconocimiento de CAEB y Banco Santander supuso un espaldarazo que reafirmó que íbamos por el buen camino y que nuestro proyecto podía tener viabilidad y recorrido», han coincidido los empresarios innovadores durante el coloquio. «Innovar mejora la visión en tu sector, te ofrece anticipación y adaptabilidad, además de abrirte caminos nuevos y ayudarte en la captación de talento. En definitiva, mejora la productividad», han asegurado.

Entre los ganadores de estos premios presentes también han afirmado que «convertir ideas en proyectos, innovar, supone un enorme mérito porque hay que romper rutinas, desafiar los convencionalismos y buscar más allá de nuestros límites, explorando nuevos ámbitos. Hay que atreverse y probar, aunque alguna vez no salga bien o no funcione porque innovar va en beneficio de la propia empresa y también de los clientes y el resto de los ciudadanos».

Por su parte, Gabriel Llobera ha señalado que «innovar es la capacidad de transformar las buenas ideas en resultados y, todos ellos, más las decenas de proyectos presentados estos años por otras tantas empresas, así lo han plasmado. Desde CAEB hemos apostado siempre por la innovación porque es esencial para que las empresas de Baleares puedan seguir creciendo, sean más competitivas y puedan aumentar su productividad».

Por su parte, la directora territorial en Baleares del Banco Santander, Celia Torrebadella, ha recordado que la entidad bancaria tiene como fin «apoyar e incentivar iniciativas innovadoras para mejorar la competitividad de las empresas y ayudarlas a crecer. Ayudando a las empresas contribuimos al crecimiento de la sociedad»

CAEB y Banco de Santander comparten que la innovación es esencial para el crecimiento y transformación empresarial competitiva asociada a los compromisos de sostenibilidad a nivel europeo y nacional. La innovación sustenta cambios en los modelos empresariales y genera nuevos posibles negocios y tecnologías que facilitan, entre otras cosas, la transformación de la economía lineal a la circular.