Cada centro de salud de Baleares tendrá un encargado de tramitar las denuncias por agresión a sanitarios

Los centros de salud y hospitales de Baleares incorporarán la figura de un responsable que facilite la formalización de una denuncia en caso de agresión a un profesional de la manera más ágil y cómoda para la víctima.

Es una de las medidas recogidas en un convenio firmado entre la Conselleria de Salud, el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (Coiba).

El objetivo, según ha destacado la Conselleria, es desarrollar actuaciones de asesoramiento, acompañamiento, concienciación y canalización institucional en los casos de agresiones a profesionales.

El convenio lo han firmado este lunes la consellera de Salud, Manuela García; el director general del Sistema de Salud de Baleares (IB-Salut), Javier Ureña; el presidente del Comib, Carles Recasens; y la vocal de Enfermería del Trabajo y Tesorera del Comib, Rosa González.

Con este acuerdo se busca, por un lado, concienciar y dar visibilidad al problema de las agresiones al personal sanitario y, por otro lado, establecer un circuito de actuación formal que asegure la atención inmediata al profesional afectado y canalizar el asesoramiento y la asistencia jurídica a la víctima.

Entre otras medidas, contempla la creación de la figura de un responsable designado en cada centro sanitario que facilite la formalización de la denuncia de la manera más ágil y cómoda posible para la víctima, con el fin de evitar que ninguna agresión quede sin registrar ni denunciar.

Además, se elaborará un mapa de actuación y prevención con la finalidad de diseñar las estrategias de seguridad y sensibilización más eficaces que hagan posible prevenir las agresiones, tales como campañas de concienciación y sensibilización y formación orientadas a prevenir las agresiones, dirigidas tanto al personal sanitario como a los ciudadanos.

Estas campañas y acciones formativas deben fomentar la denuncia y la tolerancia cero en caso de cualquier tipo de agresiones, han subrayado.

Desde el IB-Salut y los colegios profesionales han advertido que el incremento del número de episodios de violencia contra los profesionales sanitarios «es una amenaza grave para la integridad personal y la calidad asistencial y afecta especialmente a este colectivo, uno de los pilares de la atención sanitaria pública y privada».

En concreto, en 2025 se contabilizaron 1.428 agresiones a personal de los centros sanitarios. Del total, casi el 87,5% fueron agresiones verbales y el 12,5% restante fueron físicas, según datos de la memoria de 2025 elaborada por el Servicio de Seguridad de los Profesionales del IB-Salut.

Junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Servicio de Salud imparte cursos de formación a sus profesionales con el objetivo de aconsejarles cómo actuar en caso de agresión.

Estos cursos están enmarcados en el programa Interlocutor Policial Sanitario, diseñado por los ministerios de Sanidad y de Interior, por medio del cual se hacen recomendaciones para situaciones que se producen antes, durante y después de las agresiones, como retirar del alcance de los usuarios y pacientes los objetos que puedan lanzarse, disponer de vías de salida, mantener la distancia de seguridad y hablar con tono pausado en todo momento.

Según han remarcado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil insisten en la importancia de denunciar a los agresores, dado que el 33 por ciento son reincidentes.

Por otro lado, la Conselleria ha destacado que el Servicio de Seguridad de los Profesionales ha puesto en funcionamiento la aplicación NIRA, para la notificación y el registro de agresiones de usuarios a los profesionales del sistema sanitario público.