Mallorca no es sólo un destino, es nuestro hogar

La Fundación de Turismo Responsable de Mallorca (FTRM) inicia un cambio estratégico y de identidad que se materializa en la creación de la nueva marca Ca Nostra, que está orientada a promover un turismo responsable, sostenible y equilibrado en la isla.

Se trata de reforzar un modelo turístico que proteja la esencia de Mallorca, impulse el orgullo local y fomente la implicación tanto de residentes como de visitantes en la preservación de Mallorca.

Este nuevo posicionamiento sitúa a la FTRM como un agente transformador, comprometido con un turismo que respete el territorio, favorezca la convivencia y garantice el bienestar y el equilibrio de quienes viven y visitan Mallorca.

Mallorca Ca Nostra es mucho más que una marca turística. Es una manera de entender la isla y el turismo desde el respeto, el cuidado y la responsabilidad compartida, que sitúa al residente en el centro y contribuye al bienestar de la ciudadanía, preservando el entorno y la identidad de Mallorca.

¿Qué es el Pledge?

El Pledge es un compromiso compartido entre residentes, visitantes e instituciones para una Mallorca más sostenible y responsable. Firmarlo significa asumir unos valores comunes: respeto, cuidado y responsabilidad hacia aquello que amamos.

Mallorca será durante un tiempo nuestro hogar: cuidémosla

Ayuda a preservar la belleza de Mallorca. No dejes residuos en la naturaleza; llévalos contigo hasta que encuentres un punto de reciclaje adecuado. Si ves suciedad en la playa o en la calle, incluso si no es tuya, colabora y recógela. ¡Juntos podemos crear conciencia y mantener la isla limpia para que todos podamos disfrutarla!

Apréciala y protégela: la naturaleza lo agradecerá

Demuestra tu amor por la naturaleza, ésa que ha convertido a Mallorca en lo que es hoy. Disfruta de sus impresionantes paisajes y colabora a la hora de protegerlos. Ayuda a mantener limpias las rutas senderistas y las costas. Al caminar, sigue los senderos señalizados para no dañar los delicados ecosistemas. Respeta la rica biodiversidad: evita pisar o arrancar plantas autóctonas y no molestes a la fauna. ¡Juntos podemos asegurar que nuestras maravillas naturales perduren para las futuras generaciones!

Las huellas de momentos inolvidables serán lo único que dejes

Para minimizar tu impacto ecológico, presta atención al consumo de agua y energía durante tu estancia. Opta por medios de transporte sostenibles: usa la bicicleta, el transporte público o vehículos eléctricos. Elige alojamientos y servicios que adopten prácticas sostenibles. Así, disfrutaremos del presente y cuidaremos este entorno singular para el futuro.

Lo local es la clave: compra, consume y vive localmente

Saborea las delicias culinarias de la isla y apoya a los agricultores locales eligiendo productos de proximidad. Explora la riqueza de sabores únicos de nuestra región y contribuye a mantener vivos los mercados locales. Al comprar artesanía y productos autóctonos, no solo te das un gusto, sino que también impulsas la economía de la isla y el bienestar de sus comunidades.

Observa la vida marina: mira y haz fotos

Mientras exploras las maravillas submarinas, evita tocar o dañar corales y criaturas marinas. Ya sea buceando, practicando snorkel o disfrutando de otras actividades acuáticas, respeta la vida marina. Aprecia la belleza de nuestras praderas y especies sin causar daño. Si navegas, protege las praderas de posidonia evitando fondear cerca de ellas. Hagamos nuestra parte para conservar este ecosistema tan valioso.

‘Rs’ para proteger el medio ambiente: reutiliza, reduce y recicla

Reutiliza, reduce y recicla. Únete a la misión de reducir el consumo. Recicla correctamente: residuos orgánicos (marrón), envases (amarillo), papel y cartón (azul), vidrio (verde). Juntos podemos generar un impacto positivo en el medio ambiente y preservar la salud de la isla y del planeta.

Comunidades con corazón, huéspedes glocales: turista global, corazón local

Cuida este hogar común y muestra respeto hacia las comunidades locales. Recuerda que compartes este espacio de forma temporal, así que procura que tus vacaciones no perjudiquen la tranquilidad de los residentes. Respeta los horarios de descanso y actúa como lo harías en tu propio hogar. Conoce y aprecia las normas de convivencia y la cultura local, siempre con respeto y amabilidad.

Alma de un destino maravilloso para visitar y vivir

Colabora para preservar las cualidades únicas que hacen de Mallorca un lugar excepcional para vivir y un destino encantador para visitar. Apoya el Compromiso de Turismo Responsable: tu participación cuenta. Comparte tus comentarios y sugerencias para ayudarnos a mejorar las iniciativas sostenibles. ¡Tu contribución marca la diferencia!

Ca Nostra es una evolución necesaria para afrontar los retos actuales del turismo

La estrategia de turismo responsable se alinea plenamente con los principales marcos internacionales de sostenibilidad promovidos por Naciones Unidas y otros organismos globales. En primer lugar, responde a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconocen el papel del turismo en la sostenibilidad ambiental, la cohesión social, la accesibilidad y el bienestar de la comunidad residente.

Asimismo, adopta los principios de la Declaración de Cabo sobre Turismo Responsable (2002), documento de referencia mundial que define un modelo basado en la convivencia, el respeto mutuo y la gestión de los impactos del turismo. También integra las directrices del Código Ético Mundial para el Turismo y las orientaciones más recientes de ONU Turismo sobre gobernanza, gestión institucional y resiliencia de los destinos.

En este contexto, la renovación en 2025 de la certificación UN Tourism QUEST otorgada a la FTRM confirma la adecuación del enfoque seguido y avala su evolución hacia un modelo donde la prioridad ya no es atraer visitantes, sino gestionar la actividad turística de forma sostenible, responsable y orientada al bien común. Este reconocimiento internacional refuerza la legitimidad del trabajo realizado en Mallorca y sitúa al destino entre las referencias mundiales en gobernanza turística responsable.